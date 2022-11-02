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«Ювентус» — «ПСЖ»: где смотреть матч ЛЧ 2 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

2 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет «ПСЖ». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на «Альянц Стэдиум», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСЖ

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «ПСЖ» можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (20%), успех «Ювентуса» идет за 5.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

«ПСЖ» никогда не побеждал в Турине. Если считаете, что «Ювентус» не проиграет, оформите ставку за 2.40.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.88, Ф2(-1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Лионель Месси. «Ювентус» — «ПСЖ»: Месси и Мбаппе пошумят в Турине без Неймара?

«Ювентус» в прошедших десяти матчах во всех турнирах в среднем забивал 1.6 мяча за игру, «ПСЖ» 2.3 мяча. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.40, ИТБ2 (1.5) — в 1.63.

Поставить на гол Лионеля Месси можно за 2.40, Килиана Мбаппе — за 2.20. Со стороны «Ювентуса» лучшие шансы отличиться у Душана Влаховича — 3.20.

Три наиболее возможных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.50;

• 1:1 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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26 тур
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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