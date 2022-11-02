2 ноября в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет «ПСЖ». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на «Альянц Стэдиум», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «ПСЖ» можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (20%), успех «Ювентуса» идет за 5.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

«ПСЖ» никогда не побеждал в Турине. Если считаете, что «Ювентус» не проиграет, оформите ставку за 2.40.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.88, Ф2(-1) — за 1.98. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

«Ювентус» в прошедших десяти матчах во всех турнирах в среднем забивал 1.6 мяча за игру, «ПСЖ» 2.3 мяча. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.40, ИТБ2 (1.5) — в 1.63.

Поставить на гол Лионеля Месси можно за 2.40, Килиана Мбаппе — за 2.20. Со стороны «Ювентуса» лучшие шансы отличиться у Душана Влаховича — 3.20.

Три наиболее возможных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.50;

• 1:1 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.