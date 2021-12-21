«Ювентус» — «Кальяри»: коэффициенты и ставки на матч серии А 21 декабря
21 декабря в 19-м туре серии А «Ювентус» сыграет на домашнем стадионе «Альянц» с «Кальяри». Встреча начнется в 22.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».
«Ювентус» занимает перед этой встречей седьмую строчку в чемпионате, набрав за предыдущие 18 туров 31 очко. «Кальяри» находится на второй строчке турнирной таблицы с конца, имея десять очков.
Фаворитом в этом матче аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус». Поставить на победу команды можно за 1.20 — это около 80% вероятности. Ничью можно взять за 6.90 (15%), а победа «Кальяри» идет в линии за 17.0. (5%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Кальяри» потенциальная выплата составит 17 000 рублей.
Ф1(-2.5) доступна за 2.55, а Ф2(+2.5) — за 1.51.
— Ф1 (-5) — 18.0;
— ТБ 5.5 — 8.40;
— Точный счет 6:0 — 27.0.
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