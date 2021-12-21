21 декабря в 19-м туре серии А «Ювентус» сыграет на домашнем стадионе «Альянц» с «Кальяри». Встреча начнется в 22.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

21.12.2021 | Ювентус — Кальяри

«Ювентус» занимает перед этой встречей седьмую строчку в чемпионате, набрав за предыдущие 18 туров 31 очко. «Кальяри» находится на второй строчке турнирной таблицы с конца, имея десять очков.

Фаворитом в этом матче аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус». Поставить на победу команды можно за 1.20 — это около 80% вероятности. Ничью можно взять за 6.90 (15%), а победа «Кальяри» идет в линии за 17.0. (5%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кальяри» потенциальная выплата составит 17 000 рублей.

Ф1(-2.5) доступна за 2.55, а Ф2(+2.5) — за 1.51.

— Ф1 (-5) — 18.0;

— ТБ 5.5 — 8.40;

— Точный счет 6:0 — 27.0.