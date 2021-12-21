21 декабря «Севилья» примет «Барселону» в перенесенном матче 4-го тура испанской примеры. Матч состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 23.30. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

21.12.2021 | Севилья — Барселона

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Севильи» можно за 2.47 — это примерно 39% вероятности. Успех «Барселоны» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья доступна за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» можно выиграть 3000 рублей в случае успеха каталонцев.

Ф1(0) идет за 1.77, а Ф2(0) — за 2.12.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов — например:

— тотал больше 1.5 идет за 1.33, а ТМ 1.5 — за 3.30;

— тотал больше 2.5 идет за 2.08, а ТМ 2.5 — за 1.80;

— тотал больше 3.5 идет за 3.60, а ТМ 3.5 — за 1.28;

— тотал больше 4.5 идет за 7.50, а ТМ 4.5 — за 1.09.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Обратный исход оценивается котировкой 1.95.

Шансы «Севильи» отличиться дважды оцениваются коэффициентом 2.40.

Уверены, что «Барселона» способна забить больше гола? ИТБ2 (1.5) идет за 2.70.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.