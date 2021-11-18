18 ноября в рамках очередного тура регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» отправится в гости к «Витязю». Встреча состоится на стадионе «Витязь». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале KHL.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.95 — это около 49% вероятности. Триумф «Витязя» доступен за 3.40 (28%), а ничья — за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4100 рублей, а прибыль — 3100 рублей.

Ф1(0) доступна за 2.60, а Ф2(0) — за 1.50.

Тотал голов больше 5.5 идет за 1.95, а ТМ 5.5 — за 1.85.

Сделать ставку на победу «Витязя» с учетом ОТ и буллитов можно за 2.50. Тот же исход в пользу «Салавата» идет за 1.54.

В предыдущем аналогичном матче «Витязь» отличился четыре раза. ИТБ1(3.5) идет за 3.90.

«Салават» забросил три шайбы в своем прошлом выезде к «богатырям». Повторит? ИТБ2(2.5) оценивается коэффициентом 1.55.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.30.