«Манчестер Сити» — «Челси»: Гвардиола пожалеет обескровленных лондонцев
8 января второй раз за неделю сыграют «Манчестер Сити» и «Челси» — теперь в 3-м раунде Кубка Англии. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.38, это приблизительно 72% вероятности. Ничью оценили в 5.20 (19%), успех «Челси» — в 8.40 (9%).
Команды уже встречались 5 января в АПЛ, тогда «Сити» победил с минимальным счетом. Если считаете, что «Челси» сделал выводы и не проиграет в рамках Кубка Англии, оформите ставку за 3.20.
Можете улучшить котировку на победу «горожан» или добавить шансов синим при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.59, Ф2(+1) — за 2.46.
В этом матче можно поставить на проход в следующий раунд — успех «Сити» предложен за 1.21, «Челси» — за 4.70.
В последней игре соперники забили всего один мяч, но эксперты ожидают результативную встречу. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63.
Аналитики не определились, случится обмен голами или нет: на оба варианта одинаковая котировка — 1.90.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.
«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и анализ матча Кубка Англии 8 января 2023 года
Говоря о кубковой игре, нужно держать в голове встречу 19-го тура АПЛ между командами на «Стэмфорд Бридж». Потому что в какие-то моменты она точно повторится. Например, в команде Грэма Поттера настоящая эпидемия травм, поэтому состав синих наверняка будет очень похожим на тот, что был три дня до этого.
До матча в лазарете «Челси» находились семь игроков — Менди, Джеймс, Фофана, Чилуэлл, Канте, Лофтус-Чик и Броя. На предматчевой разминке получил повреждение Мэйсон Маунт. Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич отправились в больницу уже по итогам первого тайма. Конечно, с Холлом и Хатчинсоном против космического состава «Сити» у Поттера не было никаких шансов.
Однако «горожане» не особо блистали — провели очень невзрачную игру, победив лишь за счет организованного Грилишем и Марезом гола. С точки зрения тактики Гвардиола провалился: например, совсем пропал Холанн, который коснулся мяча всего несколько раз и вообще не излучал опасности. Даже такой куцый состав «Челси» справился с норвежцем. В целом «Сити» нанес всего три удара в створ ворот — очень слабо, учитывая состав соперника.
Гвардиола наверняка проанализирует тактические ошибки (3-2-2-3 в 2023 году — не самая передовая схема), а еще внесет изменения в состав. Хотя обычно Пеп с уважением относится к Кубку и даже на прошлогоднюю игру с «Суиндон Тауном» привез Кевина де Брейне и Габи Жезуса, тут необычная ситуация. Будь «Челси» в нормальном состоянии, испанец наверняка бы выпустил минимум полуторный состав. Сейчас же можно ждать в заявке кого угодно.
В пяти последних личных встречах во всех турнирах «Сити» трижды победил со счетом 1:0. Поставить на такой исход можно за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»
У «Челси» нет шансов. Команда обескровлена, возможность что-то противопоставить «Сити» была в 19-м туре АПЛ — когда «горожане» были сами не свои и играли довольно плохо. Теперь Пеп точно примет во внимание обстоятельства соперника, наверняка внесет изменения в тактику и в состав. Тратить много сил с такими синими нет смысла — вероятно, хозяева победят некрупно.
Рекомендуемая ставка: П1 в один мяч или ничья за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2