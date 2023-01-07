Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2023 года

У синих в лазарете игроков на целый состав.

8 января второй раз за неделю сыграют «Манчестер Сити» и «Челси» — теперь в 3-м раунде Кубка Англии. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.38, это приблизительно 72% вероятности. Ничью оценили в 5.20 (19%), успех «Челси» — в 8.40 (9%).

Команды уже встречались 5 января в АПЛ, тогда «Сити» победил с минимальным счетом. Если считаете, что «Челси» сделал выводы и не проиграет в рамках Кубка Англии, оформите ставку за 3.20.

Можете улучшить котировку на победу «горожан» или добавить шансов синим при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.59, Ф2(+1) — за 2.46.

В этом матче можно поставить на проход в следующий раунд — успех «Сити» предложен за 1.21, «Челси» — за 4.70.

В последней игре соперники забили всего один мяч, но эксперты ожидают результативную встречу. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63.

Аналитики не определились, случится обмен голами или нет: на оба варианта одинаковая котировка — 1.90.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и анализ матча Кубка Англии 8 января 2023 года

Говоря о кубковой игре, нужно держать в голове встречу 19-го тура АПЛ между командами на «Стэмфорд Бридж». Потому что в какие-то моменты она точно повторится. Например, в команде Грэма Поттера настоящая эпидемия травм, поэтому состав синих наверняка будет очень похожим на тот, что был три дня до этого.

До матча в лазарете «Челси» находились семь игроков — Менди, Джеймс, Фофана, Чилуэлл, Канте, Лофтус-Чик и Броя. На предматчевой разминке получил повреждение Мэйсон Маунт. Рахим Стерлинг и Кристиан Пулишич отправились в больницу уже по итогам первого тайма. Конечно, с Холлом и Хатчинсоном против космического состава «Сити» у Поттера не было никаких шансов.

Однако «горожане» не особо блистали — провели очень невзрачную игру, победив лишь за счет организованного Грилишем и Марезом гола. С точки зрения тактики Гвардиола провалился: например, совсем пропал Холанн, который коснулся мяча всего несколько раз и вообще не излучал опасности. Даже такой куцый состав «Челси» справился с норвежцем. В целом «Сити» нанес всего три удара в створ ворот — очень слабо, учитывая состав соперника.

Гвардиола наверняка проанализирует тактические ошибки (3-2-2-3 в 2023 году — не самая передовая схема), а еще внесет изменения в состав. Хотя обычно Пеп с уважением относится к Кубку и даже на прошлогоднюю игру с «Суиндон Тауном» привез Кевина де Брейне и Габи Жезуса, тут необычная ситуация. Будь «Челси» в нормальном состоянии, испанец наверняка бы выпустил минимум полуторный состав. Сейчас же можно ждать в заявке кого угодно.

В пяти последних личных встречах во всех турнирах «Сити» трижды победил со счетом 1:0. Поставить на такой исход можно за 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

У «Челси» нет шансов. Команда обескровлена, возможность что-то противопоставить «Сити» была в 19-м туре АПЛ — когда «горожане» были сами не свои и играли довольно плохо. Теперь Пеп точно примет во внимание обстоятельства соперника, наверняка внесет изменения в тактику и в состав. Тратить много сил с такими синими нет смысла — вероятно, хозяева победят некрупно.

Рекомендуемая ставка: П1 в один мяч или ничья за 2.14.