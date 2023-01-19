19 января в матче 1/8 финала Кубка Испании встретятся «Вильярреал» и «Реал». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эстадио де ла Серамика», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 2.43, это примерно 41% вероятности. Победу «Вильярреала» оценили в 2.80 (35%), ничью — в 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на успех «желтой субмарины» в случае успеха выплата составит 2800 рублей.

Сливочные не обыгрывали «Вильярреал» на выезде с 2017 года. Поставить на 1Х можно за 1.60.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.10, Ф2(0) — за 1.78.

В этом матче доступна линия на проход в четвертьфинал: «Реал» идет за 1.78, «Вильярреал» — за 2.11.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, ТБ 2.5 предложен за 1.69.

Вариант «обе забьют» тоже очень вероятен, котировка на него 1.59.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»

У «Вильярреала» проблемы с обороной — семь матчей подряд они пропускают. У «Реала» дела чуть лучше, но серия игр с пропущенными голами тоже есть — сливочных огорчают три встречи подряд. При этом на «Эстадио де ла Серамика» обмен голами был в шести из семи последних встреч, так что именно этот вариант напрашивается в матче.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.59.