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«Вильярреал» — «Реал»: прогноз на матч Кубка Испании 19 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января 2023 года
Артем Белинин
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Ману Тригерос и Давид Алаба.
Фото Global Look Press

19 января в матче 1/8 финала Кубка Испании встретятся «Вильярреал» и «Реал». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эстадио де ла Серамика», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на них можно за 2.43, это примерно 41% вероятности. Победу «Вильярреала» оценили в 2.80 (35%), ничью — в 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на успех «желтой субмарины» в случае успеха выплата составит 2800 рублей.

Сливочные не обыгрывали «Вильярреал» на выезде с 2017 года. Поставить на 1Х можно за 1.60.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.10, Ф2(0) — за 1.78.

В этом матче доступна линия на проход в четвертьфинал: «Реал» идет за 1.78, «Вильярреал» — за 2.11.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, ТБ 2.5 предложен за 1.69.

Вариант «обе забьют» тоже очень вероятен, котировка на него 1.59.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»

У «Вильярреала» проблемы с обороной — семь матчей подряд они пропускают. У «Реала» дела чуть лучше, но серия игр с пропущенными голами тоже есть — сливочных огорчают три встречи подряд. При этом на «Эстадио де ла Серамика» обмен голами был в шести из семи последних встреч, так что именно этот вариант напрашивается в матче.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.59.

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ФК Вильярреал
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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