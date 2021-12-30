30 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли» в 20-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23.15. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko. Эфир стартует в 22.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ман Юнайтед» можно с коэффициентом 1.36 — это около 71% вероятности. Триумф «Бернли» доступен за 9.20 (10%), а ничья — за 5.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «Бернли» потенциальная выплата составит 9200 рублей, а прибыль — 8200 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.10, а Ф2(+1.5) — за 1.78.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов общего тотала голов в матче — например:

— тотал больше 2.5 идет за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.22;

— тотал больше 3 идет за 2.12, и ТМ 3 — за 1.77;

— тотал больше 3.5 идет за 2.65, а ТМ 3.5 — за 1.48.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.95. Противоположный исход доступен за 1.85.

Последний раз «Бернли» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 1:3. Сумеет «Юнайтед» снова забить три мяча? ИТ1Б (2.5) доступен за 2.50.

«Бернли» забивает на «Олд Траффорд» четыре встречи подряд. Шансы гостей продлить серию оцениваются коэффициентом 1.73.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 6.00.

Ждете, что в этом матче забьет игрок, вышедший на замену? Поставить на это можно за 2.80.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекера:

— 2:0 — коэффициент 6.50;

— 1:0 — 7.10;

— 2:1 — 8.10.