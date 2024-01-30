Узбекистан — Таиланд: прогноз на матч Кубка Азии 30 января 2024 года
30 января сборные Узбекистана и Таиланда встретятся в 1/8 финала Кубка Азии. Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в катарском Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени. Главный судья — Мухаммад Назми Бин Назаруддин из Малайзии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
По мнению аналитиков, у команды Сречко Катанеца больше шансов на успех в основное время: поставить на Узбекистан можно с коэффициентом 1.64, это около 56% вероятности. Победа «Боевых слонов» доступна за 5.35 (19%). Ничья — за 3.97 (25%).
Букмекеры не верят в то, что Таиланд окажется в четвертьфинале Кубка Азии: этот вариант предложили с котировкой 3.38. Итоговый проход «Белых волков» идет за 1.30.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.73. Вариант «обе забьют» оценен за 2.09, обратный рынок — за 1.71.
Также вы можете взять триумф любой из команд с учетом форы: Ф1(-1) ждет вас за 2.08, Ф2(+1) — за 1.71.
Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Таиланд
«Боевые слоны» стартовали на групповом этапе с победы над Киргизией (2:0), но больше не отличились ни разу: разборки с Оманом и Саудовской Аравией закончились нулевыми ничьими. Этого хватило для выхода в плей-офф, где тайцы столкнутся с Узбекистаном, который тоже занял второе место в своем квартете, но проявил себя чуть ярче. Коллектив Сречко Катанеца разошелся «миром» с Сирией (0:0) и Австралией (1:1), а между этим разгромил Индию (3:0). В июне 2022-го соперники встречались в квалификации Кубка Азии — узбеки без особенных проблем добились успеха (2:0). Стоит ждать, что и теперь атака «Белых волков» выступит не менее результативно.
Рекомендуемая ставка: Узбекистан забьет больше 1.5 мяча за 1.86.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5