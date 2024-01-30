30 января сборные Узбекистана и Таиланда встретятся в 1/8 финала Кубка Азии. Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в катарском Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени. Главный судья — Мухаммад Назми Бин Назаруддин из Малайзии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

По мнению аналитиков, у команды Сречко Катанеца больше шансов на успех в основное время: поставить на Узбекистан можно с коэффициентом 1.64, это около 56% вероятности. Победа «Боевых слонов» доступна за 5.35 (19%). Ничья — за 3.97 (25%).

Букмекеры не верят в то, что Таиланд окажется в четвертьфинале Кубка Азии: этот вариант предложили с котировкой 3.38. Итоговый проход «Белых волков» идет за 1.30.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.73. Вариант «обе забьют» оценен за 2.09, обратный рынок — за 1.71.

Также вы можете взять триумф любой из команд с учетом форы: Ф1(-1) ждет вас за 2.08, Ф2(+1) — за 1.71.

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Таиланд

«Боевые слоны» стартовали на групповом этапе с победы над Киргизией (2:0), но больше не отличились ни разу: разборки с Оманом и Саудовской Аравией закончились нулевыми ничьими. Этого хватило для выхода в плей-офф, где тайцы столкнутся с Узбекистаном, который тоже занял второе место в своем квартете, но проявил себя чуть ярче. Коллектив Сречко Катанеца разошелся «миром» с Сирией (0:0) и Австралией (1:1), а между этим разгромил Индию (3:0). В июне 2022-го соперники встречались в квалификации Кубка Азии — узбеки без особенных проблем добились успеха (2:0). Стоит ждать, что и теперь атака «Белых волков» выступит не менее результативно.

Рекомендуемая ставка: Узбекистан забьет больше 1.5 мяча за 1.86.