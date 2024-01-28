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«Фиорентина» — «Интер»: где смотреть матч серии А 28 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Фиорентина» — «Интер» 28 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Фиорентина» — «Интер».
Фото Global Look Press

28 января в 22-м туре чемпионата Италии «Интер» приедет в гости к «Фиорентине». Команды сойдутся на стадионе «Артемио Франки». Игра начнется в 22.45 по московскому времени по свистку арбитра Маттео Маркетти. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 19.25 мск.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Интер

Букмекеры назвали фаворитом гостей. На успех коллектива Симоне Индзаги предложен коэффициент 1.89, что соответствует 51% вероятности результата. На раздел очков можно поставить за 3.64 (26%), триумф хозяев идет за 4.14 (23%).

Нерадзурри не проиграли в 15 из 17 последних матчей с «фиалками» в серии А. Смогут ли парни Винченцо Итальяно сломать тренд? На их поединок без поражения (1Х) можно сыграть за 1.97.

Взять победу «Фиорентины» с форой (0) можно за 1.50.

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Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89. ТМ 2.5 — за 1.87. Опция «обе забьют» идет за 1.80. Обратный рынок доступен по 1.98.

Вы можете поставить на точное количество голов: эксперты прогнозируют два-три результативных выстрела за 1.80.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики представили на него коэффициент 6.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Серия А
0
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«Лацио» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 28 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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 16 1 5
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