Прямая трансляция матча серии А «Фиорентина» — «Интер» 28 января 2024 года

28 января в 22-м туре чемпионата Италии «Интер» приедет в гости к «Фиорентине». Команды сойдутся на стадионе «Артемио Франки». Игра начнется в 22.45 по московскому времени по свистку арбитра Маттео Маркетти. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 19.25 мск.

Букмекеры назвали фаворитом гостей. На успех коллектива Симоне Индзаги предложен коэффициент 1.89, что соответствует 51% вероятности результата. На раздел очков можно поставить за 3.64 (26%), триумф хозяев идет за 4.14 (23%).

Нерадзурри не проиграли в 15 из 17 последних матчей с «фиалками» в серии А. Смогут ли парни Винченцо Итальяно сломать тренд? На их поединок без поражения (1Х) можно сыграть за 1.97.

Взять победу «Фиорентины» с форой (0) можно за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.89. ТМ 2.5 — за 1.87. Опция «обе забьют» идет за 1.80. Обратный рынок доступен по 1.98.

Вы можете поставить на точное количество голов: эксперты прогнозируют два-три результативных выстрела за 1.80.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики представили на него коэффициент 6.71.