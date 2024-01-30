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Сегодня, 08:15

«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 30 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 30 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

30 января команды Восточной конференции КХЛ «Сибирь» и «Ак Барс» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: победа казанцев в основное время предложена за 2.35, вероятность — примерно 41%. Триумф коллектива Сергея Кривокрасова доступен за 2.90 (33%), ничья идет за 3.70 (26%).

Выигрыш подопечных Зинэтулы Билялетдинова с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.75. Этот рынок на «Сибирь» дан за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.10, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.00.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Комбинированный рынок на непоражение гостей и тотал меньше 4.5 гола доступен за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Ак Барс»

«Сибирь» находится в удручающей форме: пять поражений в шести прошлых поединках — и команда уже сползла за пределы топ-8 Восточной конференции (девятое место). «Ак Барс» идет седьмым и гораздо чаще набирает очки: оформил четыре победы в пяти предыдущих встречах. К тому же казанцы неплохо выступают в Новосибирске — в восьми последних играх добились успеха пять раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.75.

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Узбекистан — Таиланд: прогноз на матч Кубка Азии 30 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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