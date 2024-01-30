30 января команды Восточной конференции КХЛ «Сибирь» и «Ак Барс» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 15.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: победа казанцев в основное время предложена за 2.35, вероятность — примерно 41%. Триумф коллектива Сергея Кривокрасова доступен за 2.90 (33%), ничья идет за 3.70 (26%).

Выигрыш подопечных Зинэтулы Билялетдинова с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.75. Этот рынок на «Сибирь» дан за 2.07.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.10, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.37, Ф2(-1) — за 3.00.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Комбинированный рынок на непоражение гостей и тотал меньше 4.5 гола доступен за 2.45.

Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Ак Барс»

«Сибирь» находится в удручающей форме: пять поражений в шести прошлых поединках — и команда уже сползла за пределы топ-8 Восточной конференции (девятое место). «Ак Барс» идет седьмым и гораздо чаще набирает очки: оформил четыре победы в пяти предыдущих встречах. К тому же казанцы неплохо выступают в Новосибирске — в восьми последних играх добились успеха пять раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.75.