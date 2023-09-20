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Сегодня, 12:20

«Урал» — «Локомотив»: где смотреть матч Кубка России 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча «Урал» — «Локомотив» Кубка России 20 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Антон Миранчук.
Фото Телеграм-канал ФК «Локомотив»

20 сентября «Урал» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет дома с «Локомотивом». Встреча состоится на «Арене Екатеринбург» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч! Премьер» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Кубок России. Группа B
20 сент, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

«Урал» — лидер котировок в букмекерской компании Winline. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев выплата составит 2450 рублей, если «Уралу» удастся победить.

Вариант «гости не проиграют по итогам 90 минут» оценен в 1.59. Железнодорожники не знают горечи поражения в Екатеринбурге на протяжении девяти матчей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Урал» открыл счет в трех из четырех последних матчей против «Локомотива». На то, что это произойдет вновь, котировка — 1.94. На противоположный исход — 2.15, на отсутствие голов — 9.91.

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Если считаете, что команды обменяются забитыми мячами, возьмите это условие за 1.67, обратный исход — за 2.22.

Триумф «Урала» с учетом серии пенальти доступна за 1.80, «Локомотива» — за 2.03.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 20 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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