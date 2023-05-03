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«Урал» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 3 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Урал» — ЦСКА 3 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Виктор Гончаренко.
Фото Global Look Press

3 мая «Урал» и ЦСКА сойдутся в ответном матче финала Кубка России Путь РПЛ. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене». Арбитр Сергей Иванов даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.55 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 1:1.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Букмекерская компания Olimpbet назвала армейцев фаворитом игры. На успех парней Владимира Федотова предложен коэффициент 2.11, что соответствует 46% вероятности. Ничья доступна за 3.36 (28%), виктория екатеринбуржцев — за 3.66 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в основное время принесет 3360 рублей в случае благоприятного исхода.

Вы можете поставить на проход одного из коллективов в следующую стадию. Победа ЦСКА стоит 1.58, триумф екатеринбуржцев — 2.37.

Хозяева не проиграли армейцам в двух из трех предыдущих встреч. Вариант 1Х можно выбрать за 1.74.

В первом матче команды забили оба гола в финальном отрезке игры. Точный выстрел с 76-й по 90-ю минуты оценен в 2.08.

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В РПЛ москвичи пропустили лишь 23 мяча — меньше только у «Зенита» (13). Тотал больше 2.5 результативных удара дан за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Соперники огорчили друг друга в четырех из шести недавних поединков. «Обе забьют» идет за 1.93, обратный рынок доступен за 1.87.

Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 1:1. На этот итог представлена котировка 5.80.

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ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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