«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 3 мая 2023 года
3 мая в ответном матче финала Кубка России Путь РПЛ схлестнутся «Урал» и ЦСКА. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.55 мск. Обслужит поединок арбитр Сергей Иванов. Первый раунд противостояния завершился со счетом 1:1.
Букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом армейцев. На их успех предложен коэффициент 2.11, что соответствует 46% вероятности результата. Ничья идет за 3.36 (28%), триумф хозяев — за близкие 3.66 (26%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Урала» принесет 3660 рублей в случае благоприятного исхода.
Также доступны рынки на проход одной из команд в следующую стадию. Победа ЦСКА оценена в 1.58, успех екатеринбуржцев — в 2.37.
Хозяева не проиграли армейцам в двух из трех предыдущих встреч. На 1Х можно поставить за 1.74.
В РПЛ москвичи пропустили лишь 23 мяча — меньше только у «Зенита» (13). Тотал больше 2.5 гола дан за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.
Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 1:1. На этот результат представлена котировка 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «ЦСКА»
«Урал» великолепен в Кубке России. Он не уступил в девяти матчах подряд, а победил в пяти из них. При родных фанатах екатеринбуржцы проиграли всего одну встречу из 13 (семь побед). А еще уральцы отличились в восьми из девяти кубковых поединков.
Но есть проблема: «Урал» забил ЦСКА лишь однажды за девять прошлых столкновений дома и влетел восемь раз из 10. Правда, в Кубке России парни Владимира Федотова выиграли только в одном из четырех предыдущих матчей. Но при этом армейцы успешно действовали в гостях на протяжении турнира — в шести визитах из восьми отличились минимум дважды.
В результате ЦСКА отлично играет на выезде в целом и против «Урала» в частности. Но хозяева хороши при своей публике, поэтому стоит подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5