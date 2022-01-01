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«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 1 января 2022 года

15:15
Гарри Кейн. Фото Reuters
Гарри Кейн. Фото Reuters
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1 января в 21-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Уотфордом». Встреча пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» и начнется в 18.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Тоттенхэм». На успех команды можно поставить с котировкой 1.64 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23), а победа «Уотфорда» есть в линии за 5.00 (19%).

Ф1(+1.5) идет за 1.44, а Ф2(-1.5) — за 2.80.

При ставке в 1000 рублей на победу «Уотфорда» потенциальная выплата составит 5000.

Ставку «Уотфорд» «не проиграет» можно взять за 2.37.

Шансы «Тоттенхэма» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.69.

Уверены, что «Уотфорд» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 10.5.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:2. На него можно поставить за 7.90.

· ТМ 1.5 — 4.20;

· Обе забьют: нет — 2.02;

· Точный счет: 0:4 — 16.0.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
Тоттенхэм

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Матвей Леонов все материалы автора
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