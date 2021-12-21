БЕТСИТИ продлевает акции «10 000 рублей новым игрокам» и «В 3 раза больше» на весь 2022 год

Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит подарок к Новому году и продлевает полюбившиеся игрокам акции до 31 декабря 2022 года.

Акция «10 000 рублей новым игрокам» проходит на сайте и в мобильном приложении БЕТСИТИ. Для участия нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ и пополнить счет на сумму от 500 рублей. Максимальный размер бонуса может составить 10 000 рублей.

Читайте полные правила на странице акции.

Другая популярная акция БЕТСИТИ — «В 3 раза больше» — проходит только в мобильном приложении. По ее условиям новые игроки могут получить до трех фрибетов по 500 рублей каждый.

Читайте полные правила на странице акции. Фото БЕТСИТИ

Для участия в акции нужно зарегистрироваться в приложении БЕТСИТИ по одному из действующих промокодов и там же пройти идентификацию. Так игрок получит первый фрибет на 500 рублей.

В случае проигрыша первой ставки бонусный счет пополнят вторым фрибетом, а если не повезет снова — третьей бесплатной ставкой.

Таким образом, новые игроки БЕТСИТИ могут получить до трех бесплатных ставок без пополнения счета.

Читайте полные правила на странице акции.