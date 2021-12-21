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Прогнозы на спорт

БЕТСИТИ продлевает акции «10 000 рублей новым игрокам» и «В 3 раза больше» на весь 2022 год

Сегодня, 13:00
БЕТСИТИ продлевает акции «10 000 рублей новым игрокам» и «В 3 раза больше» на весь 2022 год. Фото БЕТСИТИ Читайте полные правила на странице акции. Фото БЕТСИТИ
БЕТСИТИ продлевает акции «10 000 рублей новым игрокам» и «В 3 раза больше» на весь 2022 год. Фото БЕТСИТИ
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Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит подарок к Новому году и продлевает полюбившиеся игрокам акции до 31 декабря 2022 года.

Акция «10 000 рублей новым игрокам» проходит на сайте и в мобильном приложении БЕТСИТИ. Для участия нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ и пополнить счет на сумму от 500 рублей. Максимальный размер бонуса может составить 10 000 рублей.

Читайте полные правила на странице акции.

Другая популярная акция БЕТСИТИ — «В 3 раза больше» — проходит только в мобильном приложении. По ее условиям новые игроки могут получить до трех фрибетов по 500 рублей каждый.

Читайте полные правила на странице акции. Фото БЕТСИТИ
Читайте полные правила на странице акции. Фото БЕТСИТИ

Для участия в акции нужно зарегистрироваться в приложении БЕТСИТИ по одному из действующих промокодов и там же пройти идентификацию. Так игрок получит первый фрибет на 500 рублей.

В случае проигрыша первой ставки бонусный счет пополнят вторым фрибетом, а если не повезет снова — третьей бесплатной ставкой.

Таким образом, новые игроки БЕТСИТИ могут получить до трех бесплатных ставок без пополнения счета.

Читайте полные правила на странице акции.

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