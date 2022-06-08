Уэльс — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года
8 июня 2022 года в группе 4 Лиги наций состоится матч между Уэльсом и Нидерландами. Встреча на арене «Кардифф Сити» начнется в 21.45 по московскому времени. В режиме реального времени ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Гленн Нюберг из Швеции — главный арбитр.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, команда Луи ван Гала — фаворит предстоящей игры. Ее победа оценена коэффициентом 1.54, вероятность исхода — примерно 65%. Ничью можно взять за 4.30 (23%), триумф Уэльса — за 6.40 (12%).
Ставка в 1 000 рублей на успех Нидерландов принесет скромные, но приятные 1 540 рублей.
Уэльс дома проиграл только один из десяти последних матчей. 1Х идет за 2.60.
Индивидуальный тотал гостей после победы 4:1 над Бельгией доступен за 1.72, ИТМ2 (1.5) — за 2.12. У Уэльса хотя бы один гол в чужие ворота оценен в 1.77.
Что касается общего количества забитых мячей, то ТБ 2.5 идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.
Обоюдное взятие ворот предлагается взять за 2.10. Если считаете, что одна из команд не отличится, берите «обе забьют — нет» за 1.73.
На гол Нидерландов уже в первом тайме котировка 1.69.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:
0:1 — за 5.80;
0:2 — за 6.30;
1:1 — за 7.50.
Прогноз и ставка на матч Уэльс — Нидерланды
Команда Луи ван Гала сделала отличный задел перед Бельгией после крупной победы над главным конкурентом в первом туре. Теперь оранжевым нужно спокойно идти от матча к матчу и набирать очки, чтобы осенью квалифицироваться в плей-офф. Учитывая, что Уэльс — аутсайдер группы, забирать три балла голландцы должны гарантированно. Они находятся в лучшей форме, а еще проведут только второй матч за неделю, тогда как для валлийцев это будет уже третья игра. А результативность команд подсказывает, что одним или двумя голами они не ограничатся.
Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 2.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0