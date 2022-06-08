8 июня 2022 года в группе 4 Лиги наций состоится матч между Уэльсом и Нидерландами. Встреча на арене «Кардифф Сити» начнется в 21.45 по московскому времени. В режиме реального времени ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Гленн Нюберг из Швеции — главный арбитр.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, команда Луи ван Гала — фаворит предстоящей игры. Ее победа оценена коэффициентом 1.54, вероятность исхода — примерно 65%. Ничью можно взять за 4.30 (23%), триумф Уэльса — за 6.40 (12%).

Ставка в 1 000 рублей на успех Нидерландов принесет скромные, но приятные 1 540 рублей.

Уэльс дома проиграл только один из десяти последних матчей. 1Х идет за 2.60.

Индивидуальный тотал гостей после победы 4:1 над Бельгией доступен за 1.72, ИТМ2 (1.5) — за 2.12. У Уэльса хотя бы один гол в чужие ворота оценен в 1.77.

Что касается общего количества забитых мячей, то ТБ 2.5 идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

Обоюдное взятие ворот предлагается взять за 2.10. Если считаете, что одна из команд не отличится, берите «обе забьют — нет» за 1.73.

На гол Нидерландов уже в первом тайме котировка 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

0:1 — за 5.80;

0:2 — за 6.30;

1:1 — за 7.50.

Прогноз и ставка на матч Уэльс — Нидерланды

Команда Луи ван Гала сделала отличный задел перед Бельгией после крупной победы над главным конкурентом в первом туре. Теперь оранжевым нужно спокойно идти от матча к матчу и набирать очки, чтобы осенью квалифицироваться в плей-офф. Учитывая, что Уэльс — аутсайдер группы, забирать три балла голландцы должны гарантированно. Они находятся в лучшей форме, а еще проведут только второй матч за неделю, тогда как для валлийцев это будет уже третья игра. А результативность команд подсказывает, что одним или двумя голами они не ограничатся.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 2.55.