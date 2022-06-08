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Уэльс — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды 8 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Луи ван Гал, главный тренер сборной Нидерландов.
Фото Global Look Press

8 июня 2022 года в группе 4 Лиги наций состоится матч между Уэльсом и Нидерландами. Встреча на арене «Кардифф Сити» начнется в 21.45 по московскому времени. В режиме реального времени ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Гленн Нюберг из Швеции — главный арбитр.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Голландия

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, команда Луи ван Гала — фаворит предстоящей игры. Ее победа оценена коэффициентом 1.54, вероятность исхода — примерно 65%. Ничью можно взять за 4.30 (23%), триумф Уэльса — за 6.40 (12%).

Ставка в 1 000 рублей на успех Нидерландов принесет скромные, но приятные 1 540 рублей.

Уэльс дома проиграл только один из десяти последних матчей. 1Х идет за 2.60.

Индивидуальный тотал гостей после победы 4:1 над Бельгией доступен за 1.72, ИТМ2 (1.5) — за 2.12. У Уэльса хотя бы один гол в чужие ворота оценен в 1.77.

Что касается общего количества забитых мячей, то ТБ 2.5 идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

Обоюдное взятие ворот предлагается взять за 2.10. Если считаете, что одна из команд не отличится, берите «обе забьют — нет» за 1.73.

На гол Нидерландов уже в первом тайме котировка 1.69.

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Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

0:1 — за 5.80;

0:2 — за 6.30;

1:1 — за 7.50.

Прогноз и ставка на матч Уэльс — Нидерланды

Команда Луи ван Гала сделала отличный задел перед Бельгией после крупной победы над главным конкурентом в первом туре. Теперь оранжевым нужно спокойно идти от матча к матчу и набирать очки, чтобы осенью квалифицироваться в плей-офф. Учитывая, что Уэльс — аутсайдер группы, забирать три балла голландцы должны гарантированно. Они находятся в лучшей форме, а еще проведут только второй матч за неделю, тогда как для валлийцев это будет уже третья игра. А результативность команд подсказывает, что одним или двумя голами они не ограничатся.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 2.55.

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Бельгия — Польша: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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