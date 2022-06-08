После первого тура Лиги наций Польша неожиданно опережает Бельгию на три очка. 8 июня 2022 года «красные дьяволы» на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе постараются догнать поляков. Стартовый свисток словака Ивана Кружляка прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию безусловным фаворитом: поставить на успех команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.66, вероятность — около 60%. Победа поляков идет как самый маловероятный исход встречи, котировка — 5.50 (15%). Ничья доступна за 4.00 (25%).

Верите, что команда Роберта Левандовски выстоит в Брюсселе? Ставка в 1 000 рублей на ничью может принести 4 000 рублей.

Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят о полном преимуществе бельгийцев:

• победа 1:0 идет за 6.40;

• ничья 1:1 — за 7.00;

• успех 2:0 — за 7.30.

Команды в стартовом туре выдали результативные матчи: Польша разбила Уэльс 2:1, а Бельгия сгорела 1:4 Нидерландам. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу предложен с котировкой 1.93, ТМ 2.5 — тоже за 1.93. Более спокойная ставка на тотал больше 1.5 мяча: коэффициент — 1.29. ТМ 1.5 идет за 3.60.

Под вопросом участие основного форварда бельгийцев Ромелу Лукаку: в игре с голландцами его заменили на 27-й минуте из-за травмы. ИТБ1 (1.5) можно взять за приятные 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.

У поляков нет таких значимых проблем — Левандовски в строю и отметился в прошлом матче голевой передачей. ИТБ2 (1.5) предложен с коэффициентом 3.70, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.28.

В первом туре соперники в своих матчах и забили, и пропустили. Обмен голами можно оформить с котировкой 1.92, обратная ставка идет за 1.88.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Польша

После позора с Нидерландами в первом туре бельгийцам необходима победа над Польшей, чтобы не выпасть из гонки за первую строчку. При этом гости находятся в хорошей форме: в 2022-м не проиграли ни одного матча и справились с мощными Швецией (2:0) и Уэльсом (2:1). Но, скорее всего, в Брюсселе у «белых орлов» нет шансов против гораздо более сильных бельгийцев, которые даже без Лукаку в составе имеют огромный выбор топовых исполнителей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.