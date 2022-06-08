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Бельгия — Польша: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Польша 8 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Кевин де Брейне в сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

После первого тура Лиги наций Польша неожиданно опережает Бельгию на три очка. 8 июня 2022 года «красные дьяволы» на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе постараются догнать поляков. Стартовый свисток словака Ивана Кружляка прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Польша

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию безусловным фаворитом: поставить на успех команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.66, вероятность — около 60%. Победа поляков идет как самый маловероятный исход встречи, котировка — 5.50 (15%). Ничья доступна за 4.00 (25%).

Верите, что команда Роберта Левандовски выстоит в Брюсселе? Ставка в 1 000 рублей на ничью может принести 4 000 рублей.

Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят о полном преимуществе бельгийцев:

• победа 1:0 идет за 6.40;

• ничья 1:1 — за 7.00;

• успех 2:0 — за 7.30.

Команды в стартовом туре выдали результативные матчи: Польша разбила Уэльс 2:1, а Бельгия сгорела 1:4 Нидерландам. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу предложен с котировкой 1.93, ТМ 2.5 — тоже за 1.93. Более спокойная ставка на тотал больше 1.5 мяча: коэффициент — 1.29. ТМ 1.5 идет за 3.60.

Под вопросом участие основного форварда бельгийцев Ромелу Лукаку: в игре с голландцами его заменили на 27-й минуте из-за травмы. ИТБ1 (1.5) можно взять за приятные 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.

У поляков нет таких значимых проблем — Левандовски в строю и отметился в прошлом матче голевой передачей. ИТБ2 (1.5) предложен с коэффициентом 3.70, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.28.

В первом туре соперники в своих матчах и забили, и пропустили. Обмен голами можно оформить с котировкой 1.92, обратная ставка идет за 1.88.

Кевин де&nbsp;Брейне в&nbsp;сборной Бельгии. Бельгия — Польша: партнеры Де Брейне извинятся за позор в матче с Нидерландами

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Польша

После позора с Нидерландами в первом туре бельгийцам необходима победа над Польшей, чтобы не выпасть из гонки за первую строчку. При этом гости находятся в хорошей форме: в 2022-м не проиграли ни одного матча и справились с мощными Швецией (2:0) и Уэльсом (2:1). Но, скорее всего, в Брюсселе у «белых орлов» нет шансов против гораздо более сильных бельгийцев, которые даже без Лукаку в составе имеют огромный выбор топовых исполнителей.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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