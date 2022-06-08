Бельгия — Польша: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года
После первого тура Лиги наций Польша неожиданно опережает Бельгию на три очка. 8 июня 2022 года «красные дьяволы» на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе постараются догнать поляков. Стартовый свисток словака Ивана Кружляка прозвучит в 21.45 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бельгию безусловным фаворитом: поставить на успех команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.66, вероятность — около 60%. Победа поляков идет как самый маловероятный исход встречи, котировка — 5.50 (15%). Ничья доступна за 4.00 (25%).
Верите, что команда Роберта Левандовски выстоит в Брюсселе? Ставка в 1 000 рублей на ничью может принести 4 000 рублей.
Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят о полном преимуществе бельгийцев:
• победа 1:0 идет за 6.40;
• ничья 1:1 — за 7.00;
• успех 2:0 — за 7.30.
Команды в стартовом туре выдали результативные матчи: Польша разбила Уэльс 2:1, а Бельгия сгорела 1:4 Нидерландам. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу предложен с котировкой 1.93, ТМ 2.5 — тоже за 1.93. Более спокойная ставка на тотал больше 1.5 мяча: коэффициент — 1.29. ТМ 1.5 идет за 3.60.
Под вопросом участие основного форварда бельгийцев Ромелу Лукаку: в игре с голландцами его заменили на 27-й минуте из-за травмы. ИТБ1 (1.5) можно взять за приятные 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.00.
У поляков нет таких значимых проблем — Левандовски в строю и отметился в прошлом матче голевой передачей. ИТБ2 (1.5) предложен с коэффициентом 3.70, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.28.
В первом туре соперники в своих матчах и забили, и пропустили. Обмен голами можно оформить с котировкой 1.92, обратная ставка идет за 1.88.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Польша
После позора с Нидерландами в первом туре бельгийцам необходима победа над Польшей, чтобы не выпасть из гонки за первую строчку. При этом гости находятся в хорошей форме: в 2022-м не проиграли ни одного матча и справились с мощными Швецией (2:0) и Уэльсом (2:1). Но, скорее всего, в Брюсселе у «белых орлов» нет шансов против гораздо более сильных бельгийцев, которые даже без Лукаку в составе имеют огромный выбор топовых исполнителей.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0