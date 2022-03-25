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Сегодня, 13:15

Египет — Сенегал: прогноз и ставки на матч отбора на ЧМ-2022 25 марта

Прогноз и ставки на матч отбора на ЧМ-2022 Египет — Сенегал
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Египта.
Фото Reuters

25 марта в африканском отборе на чемпионат мира-2022 сыграют Египет и Сенегал. Встреча пройдет в Каире на городском стадионе и начнется в 22.30.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 3-й раунд
25 мар, 22:30. ()
Египет
Сенегал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая из команд. На Египет можно поставить с котировкой 2.90 — это примерно 33% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.60 (36%), а победа Сенегала есть в линии за 3.10 (31%).

  • Ф1(-1) идет за 5.10;

  • Ф2(+1) — за 1.15.

При ставке в 1000 рублей на победу Сенегала потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставка «Сенегал не проиграет» есть в линии за 1.41.

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Шансы Египта забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 11.5.

Уверены, что Сенегал сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Египта. На него можно поставить за 5.00.

  • ТМ 0.5 — 5.00;

  • Обе забьют: да — 2.75;

  • Точный счет: 5:0 — 150.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 10
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 19 1 7
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