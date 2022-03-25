Прогноз и ставки на матч отбора на ЧМ-2022 Египет — Сенегал

25 марта в африканском отборе на чемпионат мира-2022 сыграют Египет и Сенегал. Встреча пройдет в Каире на городском стадионе и начнется в 22.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу может одержать любая из команд. На Египет можно поставить с котировкой 2.90 — это примерно 33% вероятности. Ничью предлагается взять за 2.60 (36%), а победа Сенегала есть в линии за 3.10 (31%).

Ф1(-1) идет за 5.10 ;

Ф2(+1) — за 1.15.

При ставке в 1000 рублей на победу Сенегала потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ставка «Сенегал не проиграет» есть в линии за 1.41.

Шансы Египта забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 11.5.

Уверены, что Сенегал сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Египта. На него можно поставить за 5.00.