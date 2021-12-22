22 декабря «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Матч состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало в 22.45. Прямую трансляцию лондонского дерби можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 3». Эфир стартует в 22.40.

22.12.2021 | Тоттенхэм — Вест Хэм

Команда Антонио Конте — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы «Тоттенхэма» на победу оцениваются коэффициентом 2.30 — это примерно 42% вероятности. Успех «Вест Хэма» идет за 3.20 (30%), а ничья — за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) доступна за 1.65, а Ф2(0) — за 2.32.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.83. Обратный исход доступен за 1.98.

Шансы «Тоттенхэма» отличиться более одного раза оцениваются котировкой 2.23.

Уверены, что «Вест Хэм» сумеет забить два мяча или более? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.80.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 1:1 — коэффициент 6.30;

— 1:0 — 7.20;

— 2:0 — 10.0.