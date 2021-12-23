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«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 23 декабря 2021 года

11:15
Хоккеисты «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс», Instagram
Хоккеисты «Ак Барса». Фото ХК «Ак Барс», Instagram
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23 декабря 2021 года «Барыс» отправится в гости к «Ак Барсу» в очередном туре регулярного сезона КХЛ. Встреча пройдет в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL.

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Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает казанцев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно за 1.45 — это около 65% вероятности. Успех «Барыса» идет за 6.50 (15%), а ничья доступна за 4.80 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «Барыс» можно выиграть 6500 рублей в случае успеха гостей.

В линии БЕТСИТИ вы можете выбрать много дополнительных исходов, в том числе среди вариантов фор. Например:

Ф1(-1) идет за 1.55, а Ф2(+1) — за 2.35;

Ф1(-1.5) идет за 1.75, а Ф2(+1.5) — за 2.08;

Ф1(-2) идет за 2.07, а Ф2(+2) — за 1.70.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.15.

Сделать ставку на победу «Ак Барса» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.20. Аналогичный исход в пользу «Барыса» идет за 4.50.

Шансы «Ак Барса» забросить минимум четыре шайбы оцениваются коэффициентом 2.12.

Уверены, что «Барыс» сумеет отличиться более одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 1.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 9.00.

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Егор Сергеев все материалы автора
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