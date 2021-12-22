22 декабря СКА сыграет с ЦСКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в местном Ледовом дворце, начало в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу СКА в основное время можно за 2.50 — это примерно 62% вероятности. Триумф ЦСКА оценивается котировкой 2.60 (20%), а ничья идет за 3.70 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2600 рублей.

Ф1(-1) доступна за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.34.

Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.50.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет СКА. На этот исход можно поставить за 1.85.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.30.

— Ф1 (-3.5) — 12.0;

— ТБ 8.5 — 11.00;

— обе забьют: нет — 4.50.