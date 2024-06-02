«Балтика» — «Зенит»: перед голом Карасев не зафиксировал фол на Латышонке. Почему судья передумал?

На 90+4-й минуте суперфинала FONBET Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2) судья Сергей Карасев, если судить по его действиям, собирался зафиксировать фол на вратаре калининградцев Евгении Латышонке, но не сделал этого. Вскоре зенитовцы забили победный гол.

Как видно на стоп-кадрах, в течение считаных секунд произошло следующее.

93:47. Латышонок выбил мяч, случилось столкновение с футболистом «Зенита».

93:48. Карасев поднес свисток ко рту (собирался остановить игру и зафиксировать фол на вратаре?).

93:49. Судья убрал свисток и продолжил игру. Вскоре был забит гол.