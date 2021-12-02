2 декабря 2021 года в рамках очередного тура регулярного сезона КХЛ ЦСКА примет «Локомотив». Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime. Эфир стартует в 19.20.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время можно за 2.24 — это около 42% вероятности. Триумф «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 2.05, а ТМ 4.5 — за 1.77.

Поставить на победу ЦСКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.69. Такой же исход в пользу соперника доступен за 2.17.

Шансы ЦСКА отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 2.18.

Уверены, что «Локомотив» забросит более одной шайбы? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.53.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 6.60

· 1:1 — 8.10

· 3:3 — 11.5