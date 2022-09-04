4 сентября в матче шестого тура АПЛ встретятся одни из злейших противников английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Команды не считаются явными претендентами на чемпионство, но встреча на «Олд Траффорд» все равно должна получиться горячей. Время начала — 18.30 мск, в России игры этого турнира не показывают.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу: поставить на «красных дьяволов» и «канониров» можно с одинаковой котировкой 2.70, что составляет около 36% вероятности. Ничья предложена за 3.50 (28%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают близкий уровень оппонентов:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «МЮ» 2:1 — за 9.20;

• успех «Арсенала» с таким же счетом — тоже за 9.20.

«Манчестер» после двух поражений на старте выиграл три матча подряд, но все равно выглядел неуверенно. Все победы «красные дьяволы» одержали с разницей в один мяч. За пять туров команда Эрика тен Хага оформила лишь пять забитых мячей — меньше только у четырех клубов, а единственный футболист манкунианцев, который оформил больше одного гола, — Джейдон Санчо.

Верите, что «МЮ» прорвет в предстоящей встрече? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.13, ИТМ1 (1.5) — за 1.70. Эти рынки на «канониров» доступны с такими же коэффициентами.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.61, обратную ставку можно оформить за 2.32.

Ждете грубую игру? Тотал больше 4.5 желтые карточки доступен за 2.16, ТМ 4.5 — за 1.65.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 4 сентября 2022 года

Несмотря на общую низкую результативность, манкунианцы забили в трех матчах подряд. К тому же по статистике xG набрали 6.78 балла, то есть могли отличиться больше. «Арсенал» же в текущем сезоне атакует отлично: команда настреляла 13 голов и наладила доминирующий стиль. Вероятно, в предстоящей встрече отличатся обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.