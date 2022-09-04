«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 сентября 2022 года
4 сентября в матче шестого тура АПЛ встретятся одни из злейших противников английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Команды не считаются явными претендентами на чемпионство, но встреча на «Олд Траффорд» все равно должна получиться горячей. Время начала — 18.30 мск, в России игры этого турнира не показывают.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу: поставить на «красных дьяволов» и «канониров» можно с одинаковой котировкой 2.70, что составляет около 36% вероятности. Ничья предложена за 3.50 (28%).
Думаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3500 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают близкий уровень оппонентов:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победа «МЮ» 2:1 — за 9.20;
• успех «Арсенала» с таким же счетом — тоже за 9.20.
«Манчестер» после двух поражений на старте выиграл три матча подряд, но все равно выглядел неуверенно. Все победы «красные дьяволы» одержали с разницей в один мяч. За пять туров команда Эрика тен Хага оформила лишь пять забитых мячей — меньше только у четырех клубов, а единственный футболист манкунианцев, который оформил больше одного гола, — Джейдон Санчо.
Верите, что «МЮ» прорвет в предстоящей встрече? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.13, ИТМ1 (1.5) — за 1.70. Эти рынки на «канониров» доступны с такими же коэффициентами.
Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.61, обратную ставку можно оформить за 2.32.
Ждете грубую игру? Тотал больше 4.5 желтые карточки доступен за 2.16, ТМ 4.5 — за 1.65.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 4 сентября 2022 года
Несмотря на общую низкую результативность, манкунианцы забили в трех матчах подряд. К тому же по статистике xG набрали 6.78 балла, то есть могли отличиться больше. «Арсенал» же в текущем сезоне атакует отлично: команда настреляла 13 голов и наладила доминирующий стиль. Вероятно, в предстоящей встрече отличатся обе команды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1