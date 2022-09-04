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4 сентября, 15:15

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 сентября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 4 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Арсенала» в матче АПЛ с «Астон Виллой».
Фото Global Look Press

4 сентября в матче шестого тура АПЛ встретятся одни из злейших противников английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Команды не считаются явными претендентами на чемпионство, но встреча на «Олд Траффорд» все равно должна получиться горячей. Время начала — 18.30 мск, в России игры этого турнира не показывают.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
04 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу: поставить на «красных дьяволов» и «канониров» можно с одинаковой котировкой 2.70, что составляет около 36% вероятности. Ничья предложена за 3.50 (28%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают близкий уровень оппонентов:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «МЮ» 2:1 — за 9.20;

• успех «Арсенала» с таким же счетом — тоже за 9.20.

«Манчестер» после двух поражений на старте выиграл три матча подряд, но все равно выглядел неуверенно. Все победы «красные дьяволы» одержали с разницей в один мяч. За пять туров команда Эрика тен Хага оформила лишь пять забитых мячей — меньше только у четырех клубов, а единственный футболист манкунианцев, который оформил больше одного гола, — Джейдон Санчо.

Верите, что «МЮ» прорвет в предстоящей встрече? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.13, ИТМ1 (1.5) — за 1.70. Эти рынки на «канониров» доступны с такими же коэффициентами.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.61, обратную ставку можно оформить за 2.32.

Ждете грубую игру? Тотал больше 4.5 желтые карточки доступен за 2.16, ТМ 4.5 — за 1.65.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 4 сентября 2022 года

Несмотря на общую низкую результативность, манкунианцы забили в трех матчах подряд. К тому же по статистике xG набрали 6.78 балла, то есть могли отличиться больше. «Арсенал» же в текущем сезоне атакует отлично: команда настреляла 13 голов и наладила доминирующий стиль. Вероятно, в предстоящей встрече отличатся обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
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Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
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Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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