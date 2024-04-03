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Сегодня, 15:35

«Балтика» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Балтика» — ЦСКА 3 апреля 2024 года
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3 апреля состоятся первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первом из них ЦСКА сыграет в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

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03 апр, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 37% вероятности исхода. Ничья идет за 3.25 (31%), успех «Балтики» — за 3.15 (32%).

Единственный за последние 10 лет матч между командами завершился минимальной победой ЦСКА (1:0). На выигрыш армейцев с форой (0) котировка — 1.67, на «сухой» триумф — 3.50.

Шикарный коэффициент 1.74 на победу ЦСКА в одном из таймов.

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Выход москвичей в следующий раунд перед первым матчем оценен в 1.45, калининградцев — в 2.96.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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«Балтика» — ЦСКА: москвичи окажутся сильнее на одном из отрезков игры

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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