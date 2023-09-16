16 сентября в пятом туре АПЛ сойдутся команды из лидирующей группы — «Вест Хэм» и «Манчестер Сити», гости пока вообще не теряли очки в этом сезоне. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. В России легально не показывают чемпионат Англии.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 6.35 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.76 (21%).

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«Вест Хэм» — удобный соперник для «Ман Сити». В последних 10 очных матчах «горожане» одержали семь побед и ни разу не уступили лондонцам. Непоражение бойцов Дэвида Мойеса в предстоящей игре можно взять за 2.71.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное преимущество подопечных Гвардиолы:

• 2:0 — за 7.75;

• 2:1 — за 8.25;

• 1:0 — за 8.50.

«Ман Сити» и «Вест Хэм» — одни из самых забивных клубов текущего сезона АПЛ: «горожане» за четыре тура настреляли уже 11 мячей, «молотобойцы» — девять. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.74, обратный вариант оценен в 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Горожане» — вторые по результативности после четырех встреч АПЛ. Коллектив Гвардиолы отметился 11 мячами, а в предыдущем туре нанес «Фулхэму» пять пробоин. В отличной форме находится Эрлинг Холанн: за четыре поединка норвежец оформил 6+1 по системе «гол+пас» и уже сделал отрыв в гонке бомбардиров. «Вест Хэм» же пропускал в каждом из прошедших матчей, вероятно, «Ман Сити» сможет огорчить лондонцев более одного раза.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.89 (если «Ман Сити» забьет ровно два мяча, случится возврат).

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