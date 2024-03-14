«Спартак» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2024 года
14 марта «Спартак» примет «Оренбург» в ответном четвертьфинале Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча состоится на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Владислава Безбородова. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 17.30 мск. Первая игра завершилась минимальным поражением красно-белых (0:1).
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех «Спартака» в основное время доступен за 1.64, это около 57% вероятности. На победу «Оренбурга» предложили 5.00 (20%). Ничья идет за 4.30 (23%).
Триумф красно-белых с форой (-1) можно взять за 2.05. Опцию Ф2(+1) — за 1.77.
Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.02. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.94.
Специалисты примерно одинаково оценили шансы соперников на выход в полуфинал: на москвичей дали коэффициент 1.93, на сине-белых — 1.91.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Оренбург»
На первый взгляд на «Лукойл Арене» маячит «низовой» поединок. После выхода с зимней паузы красно-белые не отличились ни разу — нулевая ничья с «Зенитом» и сухое поражение «Факелу» (0:2). Команда Давида Деограсии выжала по одному голу в ворота ЦСКА (1:1) и «Балтики» (1:0). Да и в первой четвертьфинальной встрече сине-белые выиграли только с минимальным счетом (1:0). Но кубковый формат с перспективой вылета в случае неудачи взбодрит соперников — тем более «Спартаку» нужно оправдаться перед фанатами за воскресный фейл в «Лужниках», а для «Оренбурга» нет лучшей мотивации, чем исторический для клуба полуфинал.
В половине из четырех последних встреч команды обменялись меткими выстрелами, а в двух предыдущих домашних поединках с оренбуржцами парни Гильермо Абаскаля оформили не меньше трех мячей (3:2 и 4:1). Когда нападению выходить из спячки, если не сейчас.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5