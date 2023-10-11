«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 11 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
11 октября «Спартак» в КХЛ примет ЦСКА. Московское дерби состоится на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит ЦСКА. На такой результат можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Спартака» в основное время — за 2.90 (34%).
Верите в высокую результативность игры? На шесть и более шайб предложено поставить за 2.17, на ТМ 5.5 — за 1.68.
Вариант «ничья или победа «Спартака» по итогам 60 минут игры идет за 1.65.
Если счет откроют хозяева, сыграет котировка 2.00. Если гости — 1.79.
На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.71. Если этого не произойдет, тогда сумма ставки увеличится в 2.02 раза.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1