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Сегодня, 15:15

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 11 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — ЦСКА 11 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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ЦСКА.
Фото Официальный телеграм-канал ХК ЦСКА

11 октября «Спартак» в КХЛ примет ЦСКА. Московское дерби состоится на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит ЦСКА. На такой результат можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Спартака» в основное время — за 2.90 (34%).

Верите в высокую результативность игры? На шесть и более шайб предложено поставить за 2.17, на ТМ 5.5 — за 1.68.

Вариант «ничья или победа «Спартака» по итогам 60 минут игры идет за 1.65.

Если счет откроют хозяева, сыграет котировка 2.00. Если гости — 1.79.

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На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.71. Если этого не произойдет, тогда сумма ставки увеличится в 2.02 раза.

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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