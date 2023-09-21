21 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы «Арис» Александра Кокорина прибудет в гости к пражской «Спарте». Соперники встретятся на «Генерали Арене» в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит французский рефери Жером Брисар. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте matchtv.ru.

Аналитики Winline отдали предпочтение хозяевам. На триумф «Спарты» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что составляет около 62% вероятности исхода. Успех «Ариса» идет за 6.00 (15%), ничья — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 4500 рублей, если команды не выявят победителя.

«Арис» пропускал в среднем по 1.2 мяча в последних пяти матчах, а «Спарта» — по одному. Обмен голами предложен за 1.78, обратный рынок — за 2.03.

Киприоты проиграли лишь один поединок из шести во всех турнирах на старте сезона, четырежды победив. На то, что гости снова не уступят, можно поставить за 2.57.

Аналитики допускают несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.

Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут — 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Спарта» — «Арис»

Оба клуба бескомпромиссно выступают в еврокубках. У хозяев три победы и четыре поражения, а у гостей — по четыре успеха и провала. При этом последние выезды «Арису» не удались: лишь одна виктория и три проигрыша.

В то же время «Спарта» выиграла оба недавних поединка в Лиге Европы при родных фанатах. В девяти предыдущих домашних встречах пражский клуб забивал минимум два мяча. При этом в четырех последних выездах киприотов в Лиге Европы было забито в обе стороны не менее трех голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 мяча за 1.65.

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