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«Спарта» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 21 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» — «Арис» 21 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Кокорин («Арис»).
Фото Телеграм-канал ФК «Арис»

21 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы «Арис» Александра Кокорина прибудет в гости к пражской «Спарте». Соперники встретятся на «Генерали Арене» в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит французский рефери Жером Брисар. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. Группа C
21 сент, 22:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
Арис Л

Аналитики Winline отдали предпочтение хозяевам. На триумф «Спарты» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что составляет около 62% вероятности исхода. Успех «Ариса» идет за 6.00 (15%), ничья — за 4.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выигрыш в 4500 рублей, если команды не выявят победителя.

«Арис» пропускал в среднем по 1.2 мяча в последних пяти матчах, а «Спарта» — по одному. Обмен голами предложен за 1.78, обратный рынок — за 2.03.

Киприоты проиграли лишь один поединок из шести во всех турнирах на старте сезона, четырежды победив. На то, что гости снова не уступят, можно поставить за 2.57.

Аналитики допускают несколько забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.

Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут — 2:0. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.80.

Иван Невистич (&laquo;Динамо Загреб&raquo;). «Динамо» Загреб — «Астана»: прогноз на матч Лиги конференций 21 сентября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Спарта» — «Арис»

Оба клуба бескомпромиссно выступают в еврокубках. У хозяев три победы и четыре поражения, а у гостей — по четыре успеха и провала. При этом последние выезды «Арису» не удались: лишь одна виктория и три проигрыша.

В то же время «Спарта» выиграла оба недавних поединка в Лиге Европы при родных фанатах. В девяти предыдущих домашних встречах пражский клуб забивал минимум два мяча. При этом в четырех последних выездах киприотов в Лиге Европы было забито в обе стороны не менее трех голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 мяча за 1.65.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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«Динамо» Загреб — «Астана»: прогноз на матч Лиги конференций 21 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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