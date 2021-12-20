20 декабря СКА примет «Спартак» в рамках очередного тура регулярного сезона КХЛ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, начало — в 19.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считает питерцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.49 — это примерно 64% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 5.90 (16%), а ничья идет за 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» можно выиграть 5900 рублей в случае успеха столичной команды.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

— Ф1(-1) идет за 1.61, а Ф2(+1) — за 2.23;

— Ф1(-1.5) идет за 1.81, а Ф2(+1.5) — за 2.00;

— Ф1(-2) идет за 2.16, а Ф2(+2) — за 1.65;

— Ф1(-2.5) идет за 2.65, а Ф2(+2.5) — за 1.45.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.65, а ТМ 4.5 — за 2.24.

Сделать ставку на победу СКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.23. Аналогичный исход в пользу «Спартака» доступен за 4.10.

Шансы СКА забросить четыре шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.12.

Уверены, что «Спартак» сумеет отличиться дважды или более? ИТБ2 (1.5) идет за 1.78.

Не сомневаетесь, что оба коллектива забросят больше одной шайбы в очной встрече? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда забьет больше (1.5)» за 2.12.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.90.