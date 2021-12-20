20 декабря «Спартак» проведет гостевой матч со СКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в местном Ледовом дворце, начало в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу СКА в основное время можно за 1.53 — это примерно 62% вероятности. Триумф «Спартака» оценивается котировкой 5.50 (20%), а ничья идет за 4.60 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 5500 рублей.

Ф1(-3) доступна за 4.10, а Ф2(+3) — за 1.24.

Ставка «Спартак» не проиграет» есть в линии за 2.50.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет СКА. На этот исход можно поставить за 1.47.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.65. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.30.

— Ф1 (-5.5) — 15.0;

— ТБ 8.5 — 8.40;

— обе забьют: нет — 4.70.