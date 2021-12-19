19 декабря 2021 года «Милан» примет «Наполи» в 18-м туре итальянской серии А. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 22.40.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Милана» можно за 2.32 — это около 42% вероятности. Успех «Наполи» оценивается котировкой 3.00 (32%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.70, а Ф2(0) — за 2.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.85, а ТМ — за 2.02.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Противоположный исход доступен за 2.15.

Шансы «Милана» отличиться дважды оцениваются коэффициентом 2.10.

Уверены, что «Наполи» по силам забить два мяча или более? ИТБ2 (1.5) идет за 2.50.

Ждете, что оба соперника сумеют отличиться свыше одного раза? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка на «каждая команда больше (1.5)» с коэффициентом 5.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.60;

· 1:0 — 8.30;

· 2:1 — 8.70.