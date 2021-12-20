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«Ювентус» — «Кальяри»: прогноз на матч серии А 21 декабря

17:15
Футболисты «Ювентуса». Фото Getty Images
Футболисты «Ювентуса». Фото Getty Images
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21 декабря в 19-м туре итальянской серии А «Ювентус» примет «Кальяри». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 22.45. Транслировать встречу будет телеканал «Матч Футбол 1».

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.22 — это примерно 78% вероятности. Успех «Кальяри» доступен за 13.5 (7%), а ничья — за 6.30 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 6300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1.5) идет за 1.65, а Ф2(+1.5) — за 2.24.

Вы также можете выбрать общий тотал голов — например:

— тотал больше 1.5 идет за 1.13, а ТМ 1.5 — за 5.30;
— тотал больше 2.5 идет за 1.50, а ТМ 2.5 — за 2.50;
— тотал больше 3.5 идет за 2.30, а ТМ 3.5 — за 1.61;
— тотал больше 4.5 идет за 3.90, а ТМ 4.5 — за 1.23.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.07. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.71.

Шансы «Ювентуса» отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.97.

Уверены, что «Кальяри» сумеет забить? Поставить на гол гостей можно за 1.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.00.

Италия. Серия А. 19-й тур
21 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Кальяри

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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