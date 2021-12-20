Игрок букмекера выиграл 1,7 миллиона рублей благодаря голу «Андерлехта» на 95-й минуте

Европейские футбольные матчи посреди недели бывают прибыльными! Один из клиентов БЕТСИТИ составил экспресс из таких матчей и выиграл 1 755 600 рублей.

Наш герой решил собрать в один купон четыре футбольных матча вторника и вот, что у него получилось:

«Арминия» — «Бохум»: Ф1(-1) за 3.80 (2:0).

«Норвич» — «Астон Вилла»: Ф2(-1) за 2.75 (0:2).

«Хиберниан» — «Данди»: Ф1 (-1) за 2.33 (1:0) (Возврат).

«Андерлехт» — «Сент-Трюйден»: Ф1 (-1.5) за 2.1 (2:0).

3.80 х 2.75. х 2.33 х 2.10 = 51.381.

Исход матча «Хиберниан» — «Данди» был рассчитан с котировкой 1.00. Итоговый коэффициент сыгравшего экспресса из-за возврата снизился и составил: 21.945. На него клиент БЕТСИТИ поставил 80 000 рублей.

Матчи в Шотландии и Бельгии зашли со скрипом

Три игры из четырех начались одновременно — в 22.45. В них клиенту БЕТСИТИ был необходим заход ставки на фору. В двух из них эта ставка сыграла — «Арминия» и «Астон Вилла» синхронно обыграли своих соперников со счетом 2:0. В случае с «Виллой» пришлось понервничать, ведь второй мяч в игре был забит за три минуты до конца основного времени.

Встреча в Шотландии порадовала первым забитым мячом фаворита еще в середине первого тайма, однако второго мяча игрок так и не дождался — матч завершился минимальной победой «Хиберниана». Но ставка допускала такой результат через возврат. Так как это был экспресс, то она была рассчитана с коэффициентом 1.0 и игрок не потерял деньги.

В последнем матче этого экспресса между «Андерлехтом» и «Сент-Трюйденом», который начался в 23.00, нужна была победа хозяев в два мяча. Однако «Андерлехт» испытывал трудности во встрече с явным аутсайдером чемпионата Бельгии, сумев забить первый гол только на 60-й минуте. Ждать второго гола пришлось долго — только на 90+5-й команда смогла забить его, и ставка сыграла все-таки сыграла. Интересно, что на 86-й минуте мяч, также забитый «Андерлехтом», засчитан не был.

В итоге экспресс нашего героя оказался успешным, позволив выиграть ему 1 755 600 рублей. Поздравляем клиента БЕТСИТИ с победой и желаем ему дальнейших успехов!