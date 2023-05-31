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Лоренцо Музетти — Александр Шевченко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Лоренцо Музетти — Александр Шевченко 31 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Лоренцо Музетти.
Фото Global Look Press

31 мая на «Ролан Гаррос» сыграют три из четырех представителей России в мужской сетке. Один из них — Александр Шевченко, который сразится с итальянцем Лоренцо Музетти. Встреча начнется не ранее 17.05 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты никогда не играли друг с другом.

Карен Хачанов. Карен Хачанов — Раду Албот: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года

Музетти — небезосновательный фаворит встречи, по мнению букмекеров. Победа итальянца доступна с коэффициентом 1.26, что приблизительно 79% вероятности исхода. Успех Шевченко идет за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на российского спортсмена в случае его выхода в третий раунд турнира принесет выплату в 3900 рублей.

Сколько геймов разыграют теннисисты? Тотал больше 34.5 оценен в 1.65, ТМ 34.5 — в 2.10. А вот на ТБ 36.5 и ТМ 36.5 котировка одинаковая — 1.90.

Можете подстраховать Шевченко с форой (+6.5) гейма за 1.63. В этом грунтовом сезоне он оказал серьезное сопротивление двум игрокам топ-10 — Медведеву и Синнеру.

На то, что Александр выиграет 16 и более геймов, коэффициент — 1.67. На ИТБ1 (20.5) предложено поставить за 1.93, ИТМ1 (20.5) — за 1.77.

Победа Музетти в стартовой партии оценена в 1.45, успех Шевченко — в 2.75.

Андрей Рублев. Корентен Муте — Андрей Рублев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Лоренцо Музетти — Александр Шевченко

Музетти — очень опасный и непредсказуемый соперник на грунте. Итальянец за последние полтора месяца проигрывал только топам — Синнеру и дважды Циципасу (исключение — неудача против Ханфманна). При этом на его счету есть успех в битвах с Джоковичем, Норри и Тиафо.

Если Лоренцо не будет чудить, то должен без проблем пройти Шевченко, как бы ни были против российские фанаты тенниса. Александр серьезно прибавляет по ходу этого года, здорово смотрелся в играх с топ-игроками (Медведевым и Синнером), но для побед над теннисистами подобно Музетти он пока сыроват.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой (-5.5) гейма за 1.85.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
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 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
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