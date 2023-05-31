31 мая на «Ролан Гаррос» сыграют три из четырех представителей России в мужской сетке. Один из них — Александр Шевченко, который сразится с итальянцем Лоренцо Музетти. Встреча начнется не ранее 17.05 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты никогда не играли друг с другом.

Музетти — небезосновательный фаворит встречи, по мнению букмекеров. Победа итальянца доступна с коэффициентом 1.26, что приблизительно 79% вероятности исхода. Успех Шевченко идет за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на российского спортсмена в случае его выхода в третий раунд турнира принесет выплату в 3900 рублей.

Сколько геймов разыграют теннисисты? Тотал больше 34.5 оценен в 1.65, ТМ 34.5 — в 2.10. А вот на ТБ 36.5 и ТМ 36.5 котировка одинаковая — 1.90.

Можете подстраховать Шевченко с форой (+6.5) гейма за 1.63. В этом грунтовом сезоне он оказал серьезное сопротивление двум игрокам топ-10 — Медведеву и Синнеру.

На то, что Александр выиграет 16 и более геймов, коэффициент — 1.67. На ИТБ1 (20.5) предложено поставить за 1.93, ИТМ1 (20.5) — за 1.77.

Победа Музетти в стартовой партии оценена в 1.45, успех Шевченко — в 2.75.

Прогноз и ставка на матч Лоренцо Музетти — Александр Шевченко

Музетти — очень опасный и непредсказуемый соперник на грунте. Итальянец за последние полтора месяца проигрывал только топам — Синнеру и дважды Циципасу (исключение — неудача против Ханфманна). При этом на его счету есть успех в битвах с Джоковичем, Норри и Тиафо.

Если Лоренцо не будет чудить, то должен без проблем пройти Шевченко, как бы ни были против российские фанаты тенниса. Александр серьезно прибавляет по ходу этого года, здорово смотрелся в играх с топ-игроками (Медведевым и Синнером), но для побед над теннисистами подобно Музетти он пока сыроват.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой (-5.5) гейма за 1.85.