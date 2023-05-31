Лоренцо Музетти — Александр Шевченко: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года
31 мая на «Ролан Гаррос» сыграют три из четырех представителей России в мужской сетке. Один из них — Александр Шевченко, который сразится с итальянцем Лоренцо Музетти. Встреча начнется не ранее 17.05 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты никогда не играли друг с другом.
Музетти — небезосновательный фаворит встречи, по мнению букмекеров. Победа итальянца доступна с коэффициентом 1.26, что приблизительно 79% вероятности исхода. Успех Шевченко идет за 3.90 (21%).
Ставка в 1000 рублей на российского спортсмена в случае его выхода в третий раунд турнира принесет выплату в 3900 рублей.
Сколько геймов разыграют теннисисты? Тотал больше 34.5 оценен в 1.65, ТМ 34.5 — в 2.10. А вот на ТБ 36.5 и ТМ 36.5 котировка одинаковая — 1.90.
Можете подстраховать Шевченко с форой (+6.5) гейма за 1.63. В этом грунтовом сезоне он оказал серьезное сопротивление двум игрокам топ-10 — Медведеву и Синнеру.
На то, что Александр выиграет 16 и более геймов, коэффициент — 1.67. На ИТБ1 (20.5) предложено поставить за 1.93, ИТМ1 (20.5) — за 1.77.
Победа Музетти в стартовой партии оценена в 1.45, успех Шевченко — в 2.75.
Прогноз и ставка на матч Лоренцо Музетти — Александр Шевченко
Музетти — очень опасный и непредсказуемый соперник на грунте. Итальянец за последние полтора месяца проигрывал только топам — Синнеру и дважды Циципасу (исключение — неудача против Ханфманна). При этом на его счету есть успех в битвах с Джоковичем, Норри и Тиафо.
Если Лоренцо не будет чудить, то должен без проблем пройти Шевченко, как бы ни были против российские фанаты тенниса. Александр серьезно прибавляет по ходу этого года, здорово смотрелся в играх с топ-игроками (Медведевым и Синнером), но для побед над теннисистами подобно Музетти он пока сыроват.
Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой (-5.5) гейма за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9