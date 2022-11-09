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«Сассуоло» — «Рома»: прогноз на матч серии А 9 ноября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

9 ноября в матче 14-го тура серии А сыграют «Сассуоло» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Мапеи», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Стартует трансляция в 20.25 мск.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Рома

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что чуть больше шансов на успех у гостей. Поставить на победу «Ромы» можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценили в 3.40 (29%), ничью — в 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае удачного исхода выплата составит 3400 рублей.

«Сассуоло» не проигрывает римлянам дома уже четыре встречи подряд. Если ждете юбилея, оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.47, Ф2(0) — за 1.58.

Ждете ли вы нарушений в матче? Если да, поставьте на пенальти за 2.55 или на удаление за 3.70. Или на оба события за 8.00.

В последних десяти встречах «Рома» забивает в среднем 1.5 мяча за игру, «Сассуоло» 1.1. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.46, ИТБ2 (1.5) — в 1.78.

Команды на двоих в новом сезоне серии А оформили 30 мячей, но это не повод не ждать результативную встречу. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

Жозе Моуринью. «Сассуоло» — «Рома»: Моуринью нужно исправляться после провала в дерби

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Рома»

Хотя «Рома» в этом сезоне стабильно хорошо играет с аутсайдерами, «Сассуоло» может стать исключением. «Нераверди» — особая команда, у них с 2018 года получается не проигрывать римлянам. В том числе и Жозе Моуринью в прошлом году не справился. «Волки» пока не в том состоянии, чтобы легко расправляться с традиционными обидчиками — матч с «Лацио» получился очень слабым. Теперь можно даже предположить, что у «Сассуоло» есть шансы.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.72.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги 9 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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