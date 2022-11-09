9 ноября в третьем раунде Кубка лиги схлестнутся команды АПЛ — «Манчестер Сити» примет «Челси». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Сити» можно за 1.55, это примерно 64% вероятности. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех гостей — за 6.10 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4600 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 2.55.

Знаете, кто точно окажется в следующем раунде? Если ваш выбор — «горожане», можете поставить на них за 1.32. Проход «Челси» оценили в 3.60.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.90, Ф2(+1) — за 1.95. Если победитель выиграет с разницей в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

В четырех из прошедших пяти личных встреч команды не пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 аналитики предлагают за 1.66, обратный исход — за 2.23.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

У «Челси» есть дела поважнее, чем Кубок лиги — в выходные в рамках АПЛ игра с «Ньюкаслом» из топ-3. В этом турнире у команды Поттера дела не очень, и всю концентрацию и ресурсы тренер, вероятно, пустит именно туда.

Для Пепа такая проблема не стоит — в выходные ждет скромный «Брентфорд», поэтому топовый матч в мидвик «Сити» может позволить себе выиграть. Тем более что Кубок лиги — традиционно турнир «горожан», они брали его шесть раз с 2014 года. Почему бы не повторить успех?

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.55.