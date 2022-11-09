«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги 9 ноября 2022 года
9 ноября в третьем раунде Кубка лиги схлестнутся команды АПЛ — «Манчестер Сити» примет «Челси». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Сити» можно за 1.55, это примерно 64% вероятности. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех гостей — за 6.10 (15%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4600 рублей.
Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 2.55.
Знаете, кто точно окажется в следующем раунде? Если ваш выбор — «горожане», можете поставить на них за 1.32. Проход «Челси» оценили в 3.60.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.90, Ф2(+1) — за 1.95. Если победитель выиграет с разницей в один мяч, сумма ставки вернется на счет.
В четырех из прошедших пяти личных встреч команды не пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 аналитики предлагают за 1.66, обратный исход — за 2.23.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.60.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»
У «Челси» есть дела поважнее, чем Кубок лиги — в выходные в рамках АПЛ игра с «Ньюкаслом» из топ-3. В этом турнире у команды Поттера дела не очень, и всю концентрацию и ресурсы тренер, вероятно, пустит именно туда.
Для Пепа такая проблема не стоит — в выходные ждет скромный «Брентфорд», поэтому топовый матч в мидвик «Сити» может позволить себе выиграть. Тем более что Кубок лиги — традиционно турнир «горожан», они брали его шесть раз с 2014 года. Почему бы не повторить успех?
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2