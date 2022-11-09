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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги 9 ноября 2022 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Челси» 9 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

9 ноября в третьем раунде Кубка лиги схлестнутся команды АПЛ — «Манчестер Сити» примет «Челси». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
09 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Сити» можно за 1.55, это примерно 64% вероятности. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех гостей — за 6.10 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4600 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 2.55.

Знаете, кто точно окажется в следующем раунде? Если ваш выбор — «горожане», можете поставить на них за 1.32. Проход «Челси» оценили в 3.60.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.90, Ф2(+1) — за 1.95. Если победитель выиграет с разницей в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

В четырех из прошедших пяти личных встреч команды не пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 аналитики предлагают за 1.66, обратный исход — за 2.23.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.60.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

У «Челси» есть дела поважнее, чем Кубок лиги — в выходные в рамках АПЛ игра с «Ньюкаслом» из топ-3. В этом турнире у команды Поттера дела не очень, и всю концентрацию и ресурсы тренер, вероятно, пустит именно туда.

Для Пепа такая проблема не стоит — в выходные ждет скромный «Брентфорд», поэтому топовый матч в мидвик «Сити» может позволить себе выиграть. Тем более что Кубок лиги — традиционно турнир «горожан», они брали его шесть раз с 2014 года. Почему бы не повторить успех?

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 1.55.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
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Спартак

 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

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Динамо

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И К Ж
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Локомотив

 15 1 3
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Факел

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Торпедо М

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