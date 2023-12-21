21 декабря в 18-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Алавесом». Выездной для мадридцев матч состоится на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23.30 по московскому времени. Показан он будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «бланкос» наберут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность такого исхода — примерно 63%. Ничья котируется за 3.96 (25%), успех «Алавеса» — за 5.54 (12%).

Ставку на то, что хозяева не уступят, предложено сделать за 2.33.

Если считаете, что команда Анчелотти победит крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 2.67. Три предыдущих матча против «Алавеса» «Реал» выиграл с разницей в три мяча.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.

Рынок на обмен результативными ударами открыт за 1.95, противоположный результат — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Реала» за 6.75.

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