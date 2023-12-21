«Алавес» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
21 декабря в 18-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Алавесом». Выездной для мадридцев матч состоится на стадионе «Мендисорротца» и начнется в 23.30 по московскому времени. Показан он будет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «бланкос» наберут три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность такого исхода — примерно 63%. Ничья котируется за 3.96 (25%), успех «Алавеса» — за 5.54 (12%).
Ставку на то, что хозяева не уступят, предложено сделать за 2.33.
Если считаете, что команда Анчелотти победит крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 2.67. Три предыдущих матча против «Алавеса» «Реал» выиграл с разницей в три мяча.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.88.
Рынок на обмен результативными ударами открыт за 1.95, противоположный результат — за 1.84.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Реала» за 6.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5