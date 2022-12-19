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Сегодня, 15:15

«Салават Юлаев» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 19 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Виктор Козлов, тренер «Салавата».
Фото Global Look Press

19 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». Матч начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Уфа Арена», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Игроки празднуют гол. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 19 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.42, это примерно 41% вероятности. Победа «Авангарда» доступна за 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Авангарда» в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не проиграет, оформите ставку за 1.56.

Поставить на победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов можно за 1.79, гостей — за 2.07.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.77, Ф2(0) — за 2.10.

Эксперты не верят в результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, в то время как обратный исход — за 1.85.

В варианте «обе забьют» у аналитиков нет никаких сомнений — он предложен за 1.19.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:2 — за 6.60;

• 1:1 — за 8.60;

• 3:3 — за 11.5.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
0
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«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 19 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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