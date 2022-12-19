19 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». Матч начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе «Уфа Арена», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в хозяев. Поставить на них можно за 2.42, это примерно 41% вероятности. Победа «Авангарда» доступна за 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (24%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Авангарда» в случае положительного исхода выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не проиграет, оформите ставку за 1.56.

Поставить на победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов можно за 1.79, гостей — за 2.07.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.77, Ф2(0) — за 2.10.

Эксперты не верят в результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.00, в то время как обратный исход — за 1.85.

В варианте «обе забьют» у аналитиков нет никаких сомнений — он предложен за 1.19.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:2 — за 6.60;

• 1:1 — за 8.60;

• 3:3 — за 11.5.