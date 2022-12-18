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Аргентина — Франция: где смотреть матч чемпионата мира 18 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Аргентины празднует гол.
Фото Global Look Press

18 декабря состоится финал чемпионата мира по футболу — в нем схлестнутся сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире посмотреть историческую встречу можно будет на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает аргентинцев небольшим фаворитом встречи. Поставить на них можно за 2.75, это примерно 36% вероятности. Победу французов можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.15 (30%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Трехцветных» в случае положительного исхода выплата составит 2900 рублей.

Если считаете, что Мбаппе и компания не уступят в финале, оформите ставку за 1.51.

В этой игре доступна линия на победителя. Триумф Аргентины эксперты оценили в 1.93, победу их соперников — в 1.97.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 2.00.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче против Марокко. Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Месси и Мбаппе на двоих забили десять мячей на турнире. Поставить на то, что кто-то из этой пары отличится, можно за 1.54.

Аналитики не ждут результативную встречу, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.38.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу Аргентины — за 6.80;

• 1:0 в пользу Франции — за 7.00.

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Аргентина — Франция: сделает ли Мбаппе дубль в финале ЧМ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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