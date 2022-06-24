24 июня 2022 года в заключительном матче чемпионата Европы U-19 сыграет хозяин турнира Словакия. Сборная уже лишилась шансов на выход в плей-офф. В таком же положении ее соперник — команда Румынии. Игра на стадионе «Антон Малатински» начнется в 18.30 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, румыны — небольшие фавориты матча. Коэффициент на победу «Карпатских ребят» — 2.46, около 39% вероятности. Успех Словакии оценен немного дороже — 2.80 (34%). На ничью предложена котировка 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на успех словаков при благополучном исходе принесет 2800 рублей.

Обе сборные проиграли в первых двух турах, ведь встречались с фаворитами группы — Францией и Италией. Причем Словакия даже не забила ни одного мяча, зато пропустила шесть — пять от французов и один от итальянцев. Верите, что хозяева турнира наконец распечатают ворота? Индивидуальный тотал словаков больше 1.5 гола идет за 2.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.56.

Румыния проиграла фаворитам по 1:2 — пропустила меньше и забила больше Словакии. ИТБ1 (1.5) можно оформить с коэффициентом 2.14, ИТМ1 (1.5) доступен за 1.66.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.02. В трех из четырех матчей команд на турнире эта ставка играла.

Румыния смотрится предпочтительнее словаков. На преимущество сборной намекают и три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата матча:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа румын 1:0 — за 8.60;

• успех 2:1 — за 8.80.

Прогноз и ставка на матч Румыния — Словакия

Обе сборные уже лишились шансов на выход в плей-офф, ведь не набрали ни одного очка. Команды ничего не сдерживает, так что они вполне могут выдать зрелищный матч. Тем более что Румыния отличалась даже в играх с Францией и Италией, а оборона Словакии гораздо менее надежная. «Словацкие соколы» же наверняка будут стремиться забить первый мяч на турнире.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.