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Румыния — Словакия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 24 июня 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Румыния — Словакия 24 июня 2022 года
Артемий Кутейников
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Андрей Коубис в игре за «Милан».
Фото Global Look Press

24 июня 2022 года в заключительном матче чемпионата Европы U-19 сыграет хозяин турнира Словакия. Сборная уже лишилась шансов на выход в плей-офф. В таком же положении ее соперник — команда Румынии. Игра на стадионе «Антон Малатински» начнется в 18.30 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы U19. Группа A
24 июн, 18:30. Anton Malatinsky Stadion (City Arena) (Трнава)
Румыния U19
Словакия U19

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, румыны — небольшие фавориты матча. Коэффициент на победу «Карпатских ребят» — 2.46, около 39% вероятности. Успех Словакии оценен немного дороже — 2.80 (34%). На ничью предложена котировка 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на успех словаков при благополучном исходе принесет 2800 рублей.

Обе сборные проиграли в первых двух турах, ведь встречались с фаворитами группы — Францией и Италией. Причем Словакия даже не забила ни одного мяча, зато пропустила шесть — пять от французов и один от итальянцев. Верите, что хозяева турнира наконец распечатают ворота? Индивидуальный тотал словаков больше 1.5 гола идет за 2.33, ИТМ2 (1.5) — за 1.56.

Румыния проиграла фаворитам по 1:2 — пропустила меньше и забила больше Словакии. ИТБ1 (1.5) можно оформить с коэффициентом 2.14, ИТМ1 (1.5) доступен за 1.66.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.02. В трех из четырех матчей команд на турнире эта ставка играла.

Румыния смотрится предпочтительнее словаков. На преимущество сборной намекают и три самых вероятных, по мнению аналитиков, результата матча:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа румын 1:0 — за 8.60;

• успех 2:1 — за 8.80.

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Прогноз и ставка на матч Румыния — Словакия

Обе сборные уже лишились шансов на выход в плей-офф, ведь не набрали ни одного очка. Команды ничего не сдерживает, так что они вполне могут выдать зрелищный матч. Тем более что Румыния отличалась даже в играх с Францией и Италией, а оборона Словакии гораздо менее надежная. «Словацкие соколы» же наверняка будут стремиться забить первый мяч на турнире.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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