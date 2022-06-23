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Группа H чемпионата мира: последняя попытка Роналду взять золото мундиаля

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа H
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
В феврале звезде мирового футбола исполнится 38 лет.

До старта чемпионата мира в Катаре остается меньше полугода — турнир начнется 21 ноября. Жеребьевка состоялась еще в апреле и из 32 участников определила в группу Н Португалию, Гану, Уругвай и Республику Корею.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.

Сборная Португалия

При беглом взгляде на эту группу можно сделать вывод, что сборная Португалии — очевидный фаворит, но этого нельзя утверждать однозначно. Даже аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не дают европейским бразильцам такого ощутимого перевеса, как топ-командам в других группах. На успех португальцев в квартете можно поставить за коэффициент 1.70, это примерно 58% вероятности исхода. На то, что они не выиграют группу, котировка чуть выше — 2.15.

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Португалия — единственная большая команда, которая пробилась на чемпионат мира через стыковые матчи. Причем ей достаточно сильно повезло — в финале отбора сборная Криштиану Роналду должна была столкнуться с Италией, но та сенсационно вылетела от Северной Македонии.

От португальцев можно ждать чего угодно — на чемпионате Европы в 2016-м они не были фаворитами, но выиграли трофей. То же самое может произойти и сейчас, несмотря на то, что лидеру команды — Криштиану Роналду — уже 37 лет.

Сборная Уругвая

Луис Суарес, с которым ассоциируются последние успехи Уругвая, пять матчей не вызывается в сборную. Зато в ней неустанно рисует голы Эдинсон Кавани. Вероятно, эта звездная парочка и будет разрывать на ближайшем чемпионате мира, после чего простится с национальной командой — обоим по 35 лет.

Но сборная Уругвая сильна не только благодаря Кавани и Суаресу. Тут есть и дорогостоящий новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, и Феде Вальверде из «Реала», и Матиас Весино из «Интера». В воротах все еще играет опытный Фернандо Муслера.

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Уругвайцы — точно непростой соперник для любой команды на турнире, и никто не захочет с ними встретиться. Поэтому на их победу в группе коэффициент 3.20 (28%), а в общем в турнире они 11-е фавориты сразу после Дании (50.0).

Сборная Ганы

Команде из этой страны очень повезло оказаться в Катаре. В финале квалификации ганцы были абсолютными аутсайдерами встречи против Нигерии, но прошли за счет гостевого гола после домашней ничьей 0:0.

Ждать от нее многого не стоит — Гана была хороша, когда за нее выступал эпатажный Асамоа Гьян, который дотащил команду до четвертьфинала в 2010 году в ЮАР. Сейчас таких игроков в команде нет, а ее лидер, Джордан Айю, бегает за скромный «Кристал Пэлас». Тем не менее, именно африканцы, а не Корея — третий претендент на вершину таблицы с коэффициентом 11.0 (8%).

Сборная Республики Корея

Вы удивитесь, но сборная Южной Кореи не пропускает ни один чемпионат мира с 1986 года — это один из самых стабильных участников мундиаля. И, конечно же, все знают лидера этой команды — нападающего «Тоттенхэма» Хын Мин Сона.

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В 2018-м южнокорейцы одержали невероятныу победу над сборной Германии и оставили ее на последнем месте в группе. Почему бы им не пошуметь и в Катаре? На выход из группы этой сборной коэффициент 13.0 (6%).

Расписание матчей группы H чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 24 ноября

Уругвай — Республика Корея, 16.00 мск (стадион «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)

Португалия — Гана, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)

Второй тур, 28 ноября

Республика Корея — Гана, 16.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)

Португалия — Уругвай, 22.00 мск («Национальный стадион», Лусаил)

Третий тур, 2 декабря

Гана — Уругвай, 18.00 мск («Эль-Джануб», Эль-Вакра)

Республика Корея — Португалия, 18.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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