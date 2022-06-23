Группа H чемпионата мира: последняя попытка Роналду взять золото мундиаля
До старта чемпионата мира в Катаре остается меньше полугода — турнир начнется 21 ноября. Жеребьевка состоялась еще в апреле и из 32 участников определила в группу Н Португалию, Гану, Уругвай и Республику Корею.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.
Сборная Португалия
При беглом взгляде на эту группу можно сделать вывод, что сборная Португалии — очевидный фаворит, но этого нельзя утверждать однозначно. Даже аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не дают европейским бразильцам такого ощутимого перевеса, как топ-командам в других группах. На успех португальцев в квартете можно поставить за коэффициент 1.70, это примерно 58% вероятности исхода. На то, что они не выиграют группу, котировка чуть выше — 2.15.
Португалия — единственная большая команда, которая пробилась на чемпионат мира через стыковые матчи. Причем ей достаточно сильно повезло — в финале отбора сборная Криштиану Роналду должна была столкнуться с Италией, но та сенсационно вылетела от Северной Македонии.
От португальцев можно ждать чего угодно — на чемпионате Европы в 2016-м они не были фаворитами, но выиграли трофей. То же самое может произойти и сейчас, несмотря на то, что лидеру команды — Криштиану Роналду — уже 37 лет.
Сборная Уругвая
Луис Суарес, с которым ассоциируются последние успехи Уругвая, пять матчей не вызывается в сборную. Зато в ней неустанно рисует голы Эдинсон Кавани. Вероятно, эта звездная парочка и будет разрывать на ближайшем чемпионате мира, после чего простится с национальной командой — обоим по 35 лет.
Но сборная Уругвая сильна не только благодаря Кавани и Суаресу. Тут есть и дорогостоящий новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, и Феде Вальверде из «Реала», и Матиас Весино из «Интера». В воротах все еще играет опытный Фернандо Муслера.
Уругвайцы — точно непростой соперник для любой команды на турнире, и никто не захочет с ними встретиться. Поэтому на их победу в группе коэффициент 3.20 (28%), а в общем в турнире они 11-е фавориты сразу после Дании (50.0).
Сборная Ганы
Команде из этой страны очень повезло оказаться в Катаре. В финале квалификации ганцы были абсолютными аутсайдерами встречи против Нигерии, но прошли за счет гостевого гола после домашней ничьей 0:0.
Ждать от нее многого не стоит — Гана была хороша, когда за нее выступал эпатажный Асамоа Гьян, который дотащил команду до четвертьфинала в 2010 году в ЮАР. Сейчас таких игроков в команде нет, а ее лидер, Джордан Айю, бегает за скромный «Кристал Пэлас». Тем не менее, именно африканцы, а не Корея — третий претендент на вершину таблицы с коэффициентом 11.0 (8%).
Сборная Республики Корея
Вы удивитесь, но сборная Южной Кореи не пропускает ни один чемпионат мира с 1986 года — это один из самых стабильных участников мундиаля. И, конечно же, все знают лидера этой команды — нападающего «Тоттенхэма» Хын Мин Сона.
В 2018-м южнокорейцы одержали невероятныу победу над сборной Германии и оставили ее на последнем месте в группе. Почему бы им не пошуметь и в Катаре? На выход из группы этой сборной коэффициент 13.0 (6%).
Расписание матчей группы H чемпионата мира по футболу 2022 года
Первый тур, 24 ноября
Уругвай — Республика Корея, 16.00 мск (стадион «Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)
Португалия — Гана, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)
Второй тур, 28 ноября
Республика Корея — Гана, 16.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)
Португалия — Уругвай, 22.00 мск («Национальный стадион», Лусаил)
Третий тур, 2 декабря
Гана — Уругвай, 18.00 мск («Эль-Джануб», Эль-Вакра)
Республика Корея — Португалия, 18.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -