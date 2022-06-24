Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Франция — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 24 июня 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Франция — Италия 24 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Алан Виржиниус в игре за «Сошо».
Фото Global Look Press

24 июня 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы U-19 сойдутся одни из фаворитов турнира — Франция и Италия. Матч на стадионе «ДАК-Арена» начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 18.20 мск.

Чемпионат Европы U19. Группа A
24 июн, 18:30. MOL Arena (Дунайска-Стреда)
Франция U19
Италия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом: коэффициент на победу номинальных хозяев — 2.05, примерно 47% вероятности. Успех Италии — самый маловероятный исход встречи — идет за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть ниже — 3.40 (28%).

Ожидаете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на триумф «Трехцветных» в случае выигрыша принесет 2050 рублей и чистую прибыль 1050 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.60, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф2(-1.5) можно взять за 6.70, Ф1(+1.5) — за 1.09.

Франция — самая результативная команда турнира: за три тура «Трехцветные» наколотили семь мячей. При этом французы надежно действуют в обороне и пропустили всего однажды — на 82-й минуте матча с Румынией.

Италия действует далеко не так ярко: за два тура забила лишь три мяча при одном пропущенном, но тоже добыла две победы и имеет одинаковое количество очков с Францией. Индивидуальный тотал «Скуадры адзурры» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.65, этот рынок на Францию идет за 1.94.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

Малком, &laquo;Зенит&raquo;. «Сочи» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо добудут для чемпионов очередную победу в Кубке Матч Премьер?

Прогноз и ставка на матч Франция — Италия

Франция уже ярко показала себя на Евро: команда классно атакует и много забивает. Но у Италии тоже очень сильная команда, которая не проигрывает с осени 2021-го. Соперники играют на турнире довольно результативно: из четырех матчей на двоих только в одной встрече итальянцев оппоненты забили меньше трех мячей. Пока групповой этап, Франция и Италия вполне могут зажечь в очном матче, ведь ничем не рискуют — места в плей-офф они уже забронировали.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты назвали фаворита группы H чемпионата мира, где зажжет Португалия Роналду
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости