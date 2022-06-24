24 июня 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы U-19 сойдутся одни из фаворитов турнира — Франция и Италия. Матч на стадионе «ДАК-Арена» начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 18.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом: коэффициент на победу номинальных хозяев — 2.05, примерно 47% вероятности. Успех Италии — самый маловероятный исход встречи — идет за 3.70 (25%). Котировка на ничью чуть ниже — 3.40 (28%).

Ожидаете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на триумф «Трехцветных» в случае выигрыша принесет 2050 рублей и чистую прибыль 1050 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.60, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф2(-1.5) можно взять за 6.70, Ф1(+1.5) — за 1.09.

Франция — самая результативная команда турнира: за три тура «Трехцветные» наколотили семь мячей. При этом французы надежно действуют в обороне и пропустили всего однажды — на 82-й минуте матча с Румынией.

Италия действует далеко не так ярко: за два тура забила лишь три мяча при одном пропущенном, но тоже добыла две победы и имеет одинаковое количество очков с Францией. Индивидуальный тотал «Скуадры адзурры» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.65, этот рынок на Францию идет за 1.94.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

Прогноз и ставка на матч Франция — Италия

Франция уже ярко показала себя на Евро: команда классно атакует и много забивает. Но у Италии тоже очень сильная команда, которая не проигрывает с осени 2021-го. Соперники играют на турнире довольно результативно: из четырех матчей на двоих только в одной встрече итальянцев оппоненты забили меньше трех мячей. Пока групповой этап, Франция и Италия вполне могут зажечь в очном матче, ведь ничем не рискуют — места в плей-офф они уже забронировали.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.