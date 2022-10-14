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«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 14 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Егор Голенков, «Ростов».
Фото Официальный сайт ФК «Ростов».

14 октября в 13-м туре РПЛ «Ростов» сыграет с «Уралом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ростов Арена», в прямом эфире игру покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ростова» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Урала» — за 4.90 (21%).

При ставке в 1000 рублей в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Считаете, что гости не проиграют в Ростове? Оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.37, Ф(2) — за 3.30.

Валерий Карпин, &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко

Эксперты не ожидают результативного матча — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, в то время как на обратный исход — за 1.80.

Вариант «обе забьют» тоже маловероятен, его оценили в 1.96.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.70.

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ФК Ростов
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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