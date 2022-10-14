«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года
15 октября в матче 13-го тура РПЛ пройдет битва аутсайдеров: «Торпедо» на стадионе «Лужники» примет «Локомотив». Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.93, что составляет примерно 49% вероятности. Успех «Торпедо» идет за 4.00 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.90 (26%).
Ожидаете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3900 рублей.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Локомотива»:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победа гостей 1:0 — за 7.30;
• успех 2:1 — за 8.10.
Автозаводцы идут последними в РПЛ, но не проигрывали уже на протяжении трех матчей (две ничьи, одна победа). «Локомотив» в турнирной таблице стремительно приближается к «Торпедо» — между командами осталось всего три очка. Думаете, что автозаводцы не проиграют кризисному сопернику в первом матче при новом тренере? Этот рынок оценен в 1.93.
«Торпедо» с семью мячами за 12 туров — самая нерезультативная команда РПЛ. «Локо» тоже забивает немного: в трех из четырех последних матчей железнодорожники не выдали ни одного гола. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.78, обратная ставка идет за 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября 2022 года
Команды перед матчем назначили новых тренеров: «Торпедо» объявили Андрея Талалаева, «Локомотив» — Андрея Федорова (в роли исполняющего обязанности). При этом автозаводцы находятся на подъеме: после серии из семи поражений одержали две победы и дважды сыграли вничью за пять матчей во всех турнирах. Железнодорожники же идут в РПЛ на серии из пяти поражений подряд.
Рекомендуемая ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1