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«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 15 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор («Локомотив»).
Фото Global Look Press

15 октября в матче 13-го тура РПЛ пройдет битва аутсайдеров: «Торпедо» на стадионе «Лужники» примет «Локомотив». Стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.93, что составляет примерно 49% вероятности. Успех «Торпедо» идет за 4.00 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.90 (26%).

Ожидаете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 3900 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Локомотива»:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа гостей 1:0 — за 7.30;

• успех 2:1 — за 8.10.

Автозаводцы идут последними в РПЛ, но не проигрывали уже на протяжении трех матчей (две ничьи, одна победа). «Локомотив» в турнирной таблице стремительно приближается к «Торпедо» — между командами осталось всего три очка. Думаете, что автозаводцы не проиграют кризисному сопернику в первом матче при новом тренере? Этот рынок оценен в 1.93.

«Торпедо» с семью мячами за 12 туров — самая нерезультативная команда РПЛ. «Локо» тоже забивает немного: в трех из четырех последних матчей железнодорожники не выдали ни одного гола. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.78, обратная ставка идет за 2.04.

Иван Игнатьев, &laquo;Локомотив&raquo;. «Торпедо» — «Локомотив»: железнодорожники в нокауте после ухода Цорна и Циннбауэра?

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября 2022 года

Команды перед матчем назначили новых тренеров: «Торпедо» объявили Андрея Талалаева, «Локомотив» — Андрея Федорова (в роли исполняющего обязанности). При этом автозаводцы находятся на подъеме: после серии из семи поражений одержали две победы и дважды сыграли вничью за пять матчей во всех турнирах. Железнодорожники же идут в РПЛ на серии из пяти поражений подряд.

Рекомендуемая ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.93.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Ростов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 14 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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