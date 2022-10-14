Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Автомобилист» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 14 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в

14 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между лидером восточной конференции «Автомобилистом» и одним из фаворитов всего сезона — «Ак Барсом». Игра пройдет на «Уралец Арене» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, также телеканалы KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ак Барс». Победа казанцев оценена коэффициентом 2.15, это приблизительно 46% вероятности исхода. Успех «Автомобилиста» в основное время идет за 3.30 (30%), ничья — за 3.90 (24%).

Валерий Карпин, &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Урал»: супертрио Карпина остановит Гончаренко

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет выигрыш в 2150 рублей, чистая прибыль составит 1150 рублей.

В этом сезоне команды встречались уже трижды, и все матчи закончились в пользу «Автомобилиста» (два — в овертайме, один — в основное время). На то, что екатеринбуржцы снова не уступят по итогам трех периодов, котировка — 1.70.

Четыре очные игры из последних пяти получились очень результативными — было заброшено шесть и более шайб. Тотал больше 4.5 гола идет за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.16.

«Автомобилист» в среднем забрасывает 3.58 шайбы в этом сезоне, «Ак Барс» — скромные 2.31. ИТБ1 (3.5) идет за 4.80, ИТБ2 (2.5) — за 1.82.

Славиша Йоканович, &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» — «Оренбург»: Йокановичу светит пятый матч без побед

Считаете, что голом в составе казанцев отметится Александр Радулов? Можете взять его за 2.73.

Волевая победа «Автомобилиста» оценена суровыми 7.20, «Ак Барса» — 5.50.

КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 14 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости