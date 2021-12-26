27 декабря сборная России начнет свой путь на молодежном чемпионате мира матчем против сверстников из Швеции. Игра пройдет в канадском городе Ред-Дир на арене «Уэстернер Парк» и начнется в 0.30. Трансляцию покажет Первый канал.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. На Россию и Швецию можно поставить с одинаковым коэффициентом — 2.30, это примерно по 41% вероятности на каждую из команд. Ничья идет за 5.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5500 рублей.

Ставка «Россия не проиграет» есть в линии за 1.58.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче может забить любая из команд. Можете выбрать для ставки одну из них за котировку 1.87.

Тотал голов больше 6.5 в этой игре идет за 2.15. Тотал меньше 6.5 можно взять за 1.70.

— Ф1 (-4.5) — 12.5;

— ТБ 8.5 — 4.50;

— Обе забьют: нет — 9.10.