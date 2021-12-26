26 декабря в 19-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» сыграет в Бирмингеме на домашней арене «Вилла Парк» с «Челси». Встреча начнется в 20.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

26.12.2021 | Астон Вилла - Челси

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Челси». На успех команды можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 56% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.40 (28%), а победа «Виллы» есть в линии за 5.80 (16%).

Ф1(+1.5) идет за 1.39, а Ф2(-1.5) — за 3.00.

При ставке в 1000 рублей на победу «Виллы» потенциальная выплата составит 5800.

Ставку «Вилла» не проиграет» можно взять за 4.80.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.10. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.79.

— ТМ 0.5 — 11.0;

— Обе забьют: нет — 1.79;

— Точный счет: 5:1 — 200.