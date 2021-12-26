26 декабря «Астон Вилла» примет «Челси» в матче 19-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

26.12.2021 | Астон Вилла — Челси

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает коллектив Томаса Тухеля фаворитом матча. Поставить на победу «Челси» можно с котировкой 1.72 — это около 56% вероятности. Триумф «Астон Виллы» доступен за 5.80 (17%), а ничья — за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Астон Виллы» можно выиграть 5800 рублей в случае успеха команды Стивена Джеррарда.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

— Ф1(0) идет за 4.20, а Ф2(0) — за 1.23;

— Ф1(+1) идет за 1.66, а Ф2(-1) — за 2.30;

— Ф1(+1.5) идет за 1.39, а Ф2(-1.5) — за 3.00.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.10, а ТМ 2.5 — за 1.79.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.03. Обратный исход доступен за 1.79.

Шансы «Астон Виллы» отличиться в этом матче оцениваются коэффициентом 1.64.

Уверены, что «Челси» забьет дважды или более? ИТБ2(1.5) идет за 1.93.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.70.