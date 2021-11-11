11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» состоится игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Сыграют Россия и Кипр. Начало игры запланировано на 20.00, а трансляция будет на канале «Россия 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду России фаворитом данного матча. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.15 — это примерно 84% вероятности. Ничья есть за 8.40 (11%). Победа киприотов идет в линии за 21.0 (5%).

При ставке в 1000 рублей на победу Кипра потенциальная выплата составит 5400 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.50.

Ставку «Кипр не проиграет» можно взять за 6.00.

Шансы России забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.98.

Уверены, что Кипр сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 8.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу России наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.10.